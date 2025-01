Una regidora del PSPV de Xàbia renuncia a la seua acta per motius personals

La regidora socialista a l'Ajuntament de Xàbia, Rosana Sapena, ha comunicat este matí al ple la seua decisió de renunciar al seu càrrec municipal. L'equip socialista es queda sense un dels fitxatges que va fer per a les eleccions de 2023, esta advocada que ha format part de la comissió d'Urbanisme, Obres i Servicis i de Cultura. Sapena s'ha acomiadat de la corporació agraint el carinyo rebut i al·legant motius "familiars i personals", que li dificulten la seua continuïtat en el càrrec.

A Sapena la substituirà la següent candidata en la llista socialista, Olga Sales. Encara no se sap quan prendrà possessió, ja que Sapena ha anunciat que "pròximament" farà oficial la seua renúncia per a activar la tramitació burocràtica de la nova regidor.

"És una decisió reflexionada que ara com ara fa que m'allunye de la política. Ha sigut un aprenentatge i ha sigut un honor ser regidora. Ara, encara que em faça a un costat, no deixaré de tindre contacte amb els meus companys", ha explicat Sapena en la seua intervenció, en un ple dedicat a l'aprovació del pressupost municipal que s'ha allargat durant més d'una hora i mitja. Esta és la convocatòria que va haver de ser ajornada fa uns dies per un error informàtic que va deixar als edils sense la informació d'este punt del ple.

Sapena també ha agraït "a totes les persones que formen part de l'ajuntament" el suport que ha rebut des del dia que va entrar en el consistori, i especialment a l'exalcalde i portaveu socialista, José Chulvi, qui la va fitxar per a formar part de la seua candidatura a l'alcaldia l'any passat. També ha tingut paraules d'agraïment per a l'actual alcaldessa popular, Rosa Cardona, així com "als regidors que continueu i a la companya que em substituirà, Olga Sales, vos desitge sort i encerts", ha conclòs Sapena.

