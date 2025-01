Sagunt s'emporta la tercera final consecutiva del torneig de les Penyes

La Penya Por No Variar es va imposar en la finalíssima de futbol sala disputada entre la Federació de Penyes de Sagunt i la del Port de Sagunt en la trobada que el va enfrontar a la Penya El Empuje.

Els dos equips, a l'inici del partit. / Roberto Martínez

Com explica Vicente Soro, "després que l'any passat el campió es decidira en els penals, en este 2024, el rumb de la trobada va ser bastant distint".

La graderia va registrar bon ambient. / Roberto Martínez

"Els de Sagunt van portar la iniciativa del partit i van basar la seua victòria en l'efectivitat en les àrees. La Penya El Empuje va lluitar la final, com ja fera l'any passat davant la Penya Vacagant, i va tractar de mai distanciar-se massa en el marcador. De fet, de no ser per la gran actuació del porter de la Penya Per No Variar, la finalíssima podria haver sigut, fins i tot, més competida", afirma.

Una jugada de l'encontre. / Roberto Martínez

Amb este triomf de la Penya Por No Variar, les penyes de Sagunt "van conquistar per tercera vegada este esdeveniment en la seua tercera edició", remarca.

