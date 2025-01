La teleco Finetwork cessa per sorpresa la seua CEO i prepara un canvi d'estratègia

Canvi fulminant en la cúpula de Finetwork. La teleco alacantina, amb seu a Elda, ha comunicat el relleu per sorpresa del seu conseller delegat, Óscar Vilda, després de només 20 mesos al capdavant de la companyia. El cessament té efectes immediats, i el grup pretén ara emprendre un canvi de rumb i busca ja un nou conseller delegat, amb l'objectiu que hi haja un nomenament “en data pròxima”.

De moment, Finetwork es posa en mans d'un “comité de transició” amb poders compartits per un triumvirat integrat pels directius Pascual Pérez (fundador i president la companyia), Manuel Hernández (director de Negoci) i Carlos Valero (director de Tecnologia), fins a la pròxima arribada d'un nou CEO.

"S'obri ara una nova etapa de consolidació per a esta companyia, amb la finalitat de continuar millorant dia a dia el servici que proporcionem als nostres clients i distribuïdors”, afirma Pascual Pérez, president i màxim accionista Finetwork, amb una mica menys del 50 % del capital. La companyia no ha precisat els motius del canvi del fins ara primer executiu, però l'objectiu és un canvi d'estratègia per a reforçar el grup i garantir un creixement sostingut i rendible.

Durant els quasi dos anys en què Óscar Vilda ha estat al capdavant de la teleco, Finetwork havia anat apostant per un creixement ràpid en clients amb l'objectiu d'arribar als tres milions d'usuaris en 2027 enfront dels 1,3 milions amb què compta actualment. I durant este període també ha estat permanentment en les travesses per a una possible venda. El mateix Vilda, encara que negava que hi haguera un procés actiu de busca de nous socis, no negava que hi havia continus acostaments.

Els accionistes pretendrien impulsar un canvi de rumb al grup amb l'objectiu de donar estabilitat a la companyia, millorar la qualitat del servici i consolidar la seua actual cartera de clients en un moment de moviments crítics en un sector de telecomunicacions espanyol amb una agressiva competència, amb una enorme pressió de la resta d'operadores ‘low cost’, amb canvis d'accionistes en Telefónica, Vodafone Espanya, la constitució del nou gegant MasOrange...

