El 25 % d’empreses de Quart estudia traslladar les seues seus pel mal estat del polígon

La DANA del 29 d’octubre ha causat danys milionaris en l’àrea industrial de Quart de Poblet, tant en les instal·lacions de les empreses mateixes com en els vials i en les dotacions d’estes zones industrials, i el que és pitjor, quasi la quarta part de les empreses en condicions de reconstruir les seues seus i les seues naus ja tenen decidit que se n’aniran a altres polígons pròxims a València, que no s’han vist afectats i que presenten menys risc d’inundacions. Han passat quasi dos mesos de la tragèdia i encara hi ha empreses que no han pogut traure els seus estris i mercaderies destrossades de l’interior de les naus. A més, en els límits dels carrers, s’acumulen encara muntanyes de fang. Un altre problema afegit, matisa María Ángeles Hidalgo, gerent de l’Associació Empresarial Quart de Poblet, és que continuen aparcats a la porta d’algunes empreses una desena de remolcs de camions que no han sigut retirats davant de la impossibilitat de localitzar els seus propietaris. “Són vehicles pesants que van ser arrossegats per la riuada i que no hi ha manera de localitzar els seus amos”, explica Hidalgo. “Ens preocupa, a més, que el contracte de la Conselleria d’Indústria per a netejar els accessos i els vials ja s’ha acabat, de manera que no hi ha cap empresa que puga netejar el fang que queda i que, a més, genera multitud de pols”, afig la gerent. Així, doncs, en algun punt concret d’un dels polígons encara queda una vintena de cotxes destrossats.

Estat del polígon de Quart de Poblet després de les pluges de cap d’any / A.Q.P.

Un 80 % de les empreses es van vore afectades

L’àrea industrial de Quart, ja abans de la DANA, presentava mancances greus quant a infraestructures, “però ara està molt més deteriorada perquè el paviment està molt danyat”. Ara bé, el pitjor és que ja hi ha empresaris que han decidit abandonar. “No oblidem que la DANA va afectar el 80 % de les empreses del polígon i ara n’hi ha moltes que s’estan plantejant si val la pena reconstruir les seues instal·lacions o anar-se’n a un altre lloc”. Almenys una quarta part de les empreses ja tenen decidit que no mantindran les seues seus centrals en l’àrea industrial d’esta localitat valenciana. Tenen clar que mantindran “magatzems o instal·lacions” subsidiàries, però que traslladaran les seues seus a altres polígons de la província de València. A més, les mercantils que seguiran a Quart estan pensant-se molt si val la pena fer inversions fortes en unes instal·lacions que, en molts casos, tenen un seriós risc d’inundació en altres episodis de pluges torrencials o DANA.

Entre 30.000 i 40.000 treballadors

Com a Associació Empresarial Quart de Poblet, en la qual estan inscrites 135 empreses, “necessitem que s’adjudiquen amb tota urgència els contractes de les obres per a desviar els barrancs de la Saleta i del Poio, perquè això donaria tranquil·litat als empresaris, que sí que podrien tindre una seguretat que invertiran en unes indústries que no seran destrossades per altres inundacions en el futur”.

Cal no oblidar que en l’àrea industrial de Quart, que se situa al costat de l’A3 i es dividix entre la zona A i la zona B, en funció de si està més prop del nucli urbà o no, treballen entre 30.000 i 40.000 persones. Hi ha firmes i multinacionals tan importants com Heineken, Bayer, Air Nostrum, Royo, la base de telecomunicacions de l’ONU, Nipon Gases o Eslava Plásticos. “Sabem —ha afegit Hidalgo— que l’Ajuntament de Quart i l’alcaldessa —Cristina Mora— treballen en una planificació de treballs i actuacions que prompte ens comunicaran, però cal demanar-los que estes actuacions es duguen a terme com més prompte millor perquè no se’n vagen més empreses, o perquè d’altres no renuncien a reobrir”.

L’Associació ha assistit totes les empreses

Un aspecte positiu de la riuada ha sigut que s’ha posat “en valor” el treball “que realitzem en l’Associació”, comenta la gerent, que assenyala que des de l’entitat “hem ajudat totes les empreses, no només les associades, compartint la informació amb un canal de comunicació continu per a solucionar incidències i ajudar-les”. En eixe sentit, la gerent mateixa va estar a peu de nau “repartint hidronetejadores, bates, mascaretes i guants” en les empreses, ja que les inundacions van causar un mal terrible en les naus i els magatzems de la zona. Perquè pràcticament totes les empreses que confronten amb el barranc de la Saleta, es van vore afectades, exceptuant Heineken, que té les seues instal·lacions construïdes enlaire, i la zona industrial del barri de Sant Josep, el polígon València 2000, que s’ha salvat. La riuada va entrar per l’A3 a l’altura de Bayer i després es va desviar per Bonaire cap a Aldaia. “Esta terrible DANA va deixar un escenari de guerra per a on passava, amb empreses destrossades, en les quals fins als barandats de rajoles van ser arrasats”, lamenta la gerent.

