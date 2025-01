La comissió de la DANA de València comença dimarts amb la compareixença d’experts

La comissió d’investigació i estudi de l’Ajuntament de València comença dimarts, després de la sessió de constitució i aprovació del pla de treball, amb les primeres compareixences. Les sessions se celebraran el 7, el 13 i el 20 de gener a les 9.30 hores per a les persones externes i a les 17 hores per a entitats, associacions i institucions. Cal recordar que la comissió d’estudi estarà enfocada a la reconstrucció, per la qual cosa tindrà un marcat caràcter tècnic, sense compareixences de responsables polítics, com demandaven els grups de l’oposició (PSPV i Compromís).

Les línies d’actuació d’esta comissió es concreten en la recuperació de les pedanies afectades, la mobilitat i seguretat, la reactivació econòmica, la regeneració mediambiental i el finançament públic.

Les sessions de compareixences tindran dos blocs: la primera serà la dedicada a persones expertes, a les quals es concedirà un temps màxim de 15 a 20 minuts per a exposició de la persona experta. A continuació, cada grup polític (de menor a major representativitat en el ple) tindrà tres minuts per a poder formular-li preguntes o sol·licitar-li aclariments a les persones compareixents. Després, el compareixent disposarà de cinc minuts finals.

A les compareixences d’entitats i associacions se’ls concedix un temps de set minuts cada una. En acabant, hi haurà un torn d’un minut per grup polític (de menor a major representativitat en el ple) per a poder formular-li preguntes o sol·licitar-li aclariments a les compareixents. Finalment, el compareixent tindrà tres minuts finals.

36 compareixents

Els compareixents aprovats per l’executiu municipal sense els vots de Compromís i PSOE són els següents. Per part del PP: Pablo Sapiña Ferrer (cap Of. Tècnica Planificació), Julio Gómez Perretta (arquitecte), Rafael Torres (Confecomerç), Jose María Nache (expert desenrotllament econòmic local), Clara Estrela (CHX), José María Lozano (catedràtic Projectes Arq., UV), Nieves Dios (Creu Roja) i Francisco Potenciano (gerent EMTRE).

Arquitectes, enginyers i tècnics de la CHX

Per part de Compromís, estan cridats la presidenta de Modeprán, l’entitat que gestiona el refugi d’animals abadonats, Amparo Requena, José Ángel Muñoz (AEMET), Antonio Llopis/Begoña Jiménez (cap Servici Cicle de l’Aigua), Carles Sanchis (president Junta Albufera), Félix Francés (expert UPV Ports i Camins), Joan Romero (catedràtic Geografia), Antonio Turial (expert en clima), Ana Camarasa (geòloga), Joan Olmos (expert en ports i camins) i Antonio Mollà (cap Serv. Neteja).

Per part del PSOE, compareixeran María José Broseta (presidenta AV VLC), José María Yuvero (gerent Mercavalencia), Pablo Botero (CJ), Marina Sender Contell (presidenta Col. Arq. València), Rafael Tabarés Seisdedos (catedràtic Psicologia), Manuel Martínez Grau (gerent EMT), Isabel Tortajada Veintimilla (directora Sant Joan de Déu), José Manuel Pastor (Càtedra MESVAL), Luis Vañó (president CERMI), Eva Blasco (presidenta CEV).

Vox crida els cossos de seguretat i bombers

Per part de Vox, s’ha demanat la presència de Fernando García (tinent general), Javier Machí (degà enginyers), Tono Franco (Visit València), José Vicente Morata (president CCV), Carles Borràs Pla (subdirector GVA Medi Ambient), Enrique Chirivella (autònom pedania Torre), Jose Vicente Herrera (cap Policia Local) i Enrique Gisbert (cap de Bombers).

Suscríbete para seguir leyendo