Els lloguers que apliquen el nou índex de referència de l’INE pujaran un 2,2 %

Els lloguers que es revisen este mes de gener podran pujar un 2,2 % (quatre punts menys que l’IPC avançat de desembre) si s’aplica el nou índex de referència d’arrendaments de vivenda publicat este dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Este percentatge només és aplicable, però, als contractes que es van firmar després del 25 de maig de 2023, data d’entrada en vigor de la Llei de vivenda. Els contractes subscrits en dates anteriors no estan subjectes a esta regulació.

La normativa actual fixa una sèrie de mesures de contenció de preus en la regulació dels contractes de lloguer (entre els quals hi ha el polèmic sostre als arrendaments que només s’aplica ara com ara a Catalunya) i establix que l’INE serà l’encarregat de definir un índex de referència per a l’actualització anual dels contractes, a fi d’evitar increments desproporcionats.

Este nou índex, denominat amb les sigles IRAV i que s’actualitzarà cada mes, té en compte en la seua fórmula matemàtica el valor mínim entre la taxa de variació anual de l’IPC, la taxa de variació anual de l’IPC subjacent i les taxes de variació anual mitjana ajustada de tots dos i la primera dada publicada, corresponent a novembre. De tot això es conclou que, per a este mes de gener, el percentatge d’increment que s’aplicarà serà del 2,2 %.

Registre de vivendes de curta duració

També este 2 de gener entra en vigor el registre únic d’arrendaments de lloguers turístics, de temporada, d’habitacions o qualsevol altra classe d’allotjament que permeta el lloguer de curta duració, així com la finestreta única digital d’arrendaments per a la recollida i l’intercanvi d’estes dades. Este registre no serà efectiu fins al pròxim 1 de juliol, moment a partir del qual els arrendadors hauran d’obtindre un número de registre per a poder oferir un lloguer de curta duració en les plataformes digitals.

Així es desprén del reial decret llei aprovat en l’últim Consell de Ministres de 2024, que establix este període de transició de gener a juliol perquè les empreses i administracions s’adapten a la nova norma que regularà els lloguers de curta duració a Espanya a partir de 2025.

La nova regulació obligarà els arrendadors a obtindre un número de registre per a la vivenda per a llogar, aportar la informació requerida, atendre els requeriments d’informació, actualitzar-la en el moment en què es produïsca un canvi en algunes d’estes i comunicar a les plataformes en línia el número de registre que haja assignat el Registre de la Propietat o el de Béns Mobles.

Amb esta nova regulació, Espanya es convertix en el primer país de la Unió Europea (UE) a on es posa en marxa el reglament europeu que obliga els estats membres a crear un sistema d’informació en matèria de lloguers de curta duració, a través d’un sistema de registre i d’obtenció d’un número d’identificació per al lloguer de curta duració d’una vivenda.

