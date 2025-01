Ford Almussafes quasi duplicarà en 2025 els dies sense producció després d’un 2024 de mínims

L’any 2024 que acabem d’acomiadar va ser per a Ford Almussafes un any d’alts i baixos, tancat amb grans notícies en forma d’un mecanisme de flexibilitat laboral, el RED, que blindarà els llocs de treball de la plantilla fins a l’arribada d’un nou model híbrid en 2027. No obstant això, malgrat esta fórmula —impulsada pel Govern, complementada pel Consell i acordada ja entre firma i treballadors per a la seua implantació interna des del pròxim dia 7—, que permet salvar de manera rotativa quasi 1.000 empleats que no tindran càrrega de treball, este curs tornarà a estar marcat en la fàbrica valenciana per les parades productives.

Evolució productiva

No en va, segons s’ha acordat entre els sindicats —UGT, majoritari en la planta, i STM-Intersindical— i la marca de l’oval, al llarg d’este exercici, l’activitat es pararà tant en l’àrea de vehicles com en la de motors en diverses desenes de dies. Sense anar més lluny, en el cas de la primera d’estes seccions —a on només sobreviu hui dia el Kuga com a model— hi ha una previsió de fins a 80 jornades sense produir en el conjunt de l’any. És una xifra elevada si es té en compte que, en tot l’any 2024, esta mateixa part de la factoria va parar quasi la mitat d’eixe temps. En concret, segons van explicar a este diari des de la central ugetista, van ser un total de 45 dies, la qual cosa va provocar que la fàbrica de la Ribera Baixa clausurara 2024 amb poc més de 120.000 unitats produïdes, la seua pitjor dada anual des de la seua obertura en 1976.

Així mateix, si es té en compte que el nou calendari de Ford situa en 218 les jornades laborals d’enguany, detindre 80 dies la producció de vehicles a Almussafes equivaldrà a no estar operatius en esta àrea un de cada tres dies. Per exemple, divendres passat es va conéixer que el mes de gener es detindrà l’activitat els dies 13, 20, 21, 22, 23, 24 i 27, un calendari que s’anirà coneixent, en principi, mes a mes.

Un cotxe en producció en Ford Almussafes / Perales Iborra

Mentres, pel que fa a una àrea de motors que ha perdut recentment la producció del propulsor EcoBoost que anava rumb als Estats Units, s’ha decidit planificar, per a 2025, 50 dies de parada tant en muntatge com en mecanitzats. Això significa, de nou, duplicar quasi els 30 dies que es va parar la primera d’estes àrees —mecanitzats només es va detindre 22 jornades— l’any passat, i, respecte al total de dates laborals d’este nou exercici, parar al voltant d’un de cada quatre dies productius. De moment, este gener ja s’ha especificat com a jornades de detenció el 20 i el 27.

Indústria auxiliar

Més enllà de previsions de detenció, el clúster valencià de la indústria auxiliar de l’automoció —AVIA— assenyalava esta mateixa setmana la “tranquil·litat” que aporta al sector l’aprovació del RED. En paraules del president de l’entitat, Francisco Segura, “moltes de les nostres empreses associades depenen, en diferents graus, de la producció de l’empresa tractora”, i, per això, “no tenia molt de sentit que aquelles empreses directament afectades per la parada de producció o pel descens de producció no pogueren beneficiar-se d’este mecanisme, més quan el sector auxiliar genera prop de 20.000 llocs de treball”.

Sobre això, AVIA va recordar que a la fórmula laboral es podran acollir “empreses del sector del plàstic, tèxtil, enginyeries, empreses de logística o del sector metal·lomecànic, entre d’altres” i permetrà —va afegir Segura— “mantindre les ocupacions durant dos anys, i, durant este temps, formar els treballadors per al canvi de model productiu pel qual estem passant”.

