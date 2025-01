El forn de la Torre alça la persiana per a continuar 80 anys de tradició

El poble de la Torre ha viscut un dels esdeveniments que, pel seu simbolisme, els acosta un poc més a una normalitat que tardarà molt a arribar després del desastre ocasionat per la DANA, en el barri de València que va resultar més afectat. El forn, el de tota la vida, ha obert. La Torre és, amb huitanta anys, l’establiment més emblemàtic dels seus carrers.

Tot i que això no li va servir per a ser respectat per la fúria de l’aigua. Va entrar sense miraments i es va emportar tota la maquinària i, amb esta, l’esforç de tres generacions. Es va emportar el material, però també va estar a punt d’emportar-se el personal. L’alcalde pedani, Rafael Arnal, va estar diverses hores aferrat a la persiana fins que va poder arribar, quasi bussejant, a una vivenda pròxima.

L’abans i el després en l’entrada al forn / RLV

Dilema insondable

El seu fill i actual gerent, Rafael, es trobava davant d’un dilema insondable: com alçar novament el negoci quan la maquinària és alta tecnologia i cara: pastadores, neveres, forns… Un d’eixos negocis “maleïts” perquè la seua reconstrucció és difícil i costosa. Màquines d’alt cost que tarden mesos a poder adquirir-se i anys a amortitzar-se. Amb l’arribada del canvi d’any, el forn La Torre ha tornat a obrir. Ho farà amb perfil modest, centrat en la brioixeria artesana i cafeteria. Una vegada habilitades les primeres dependències de la rebotiga, s’han reposat les primeres pastadores i forns a l’espera de produir a gran escala.

Sempre farà falta pa. En alguns dels escassos negocis d’alimentació oberts ho assenyalen en cartelleria: “Es ven pa”. En el forn de la Torre, “anirem a poc a poc”. Rafael Arnal, amb 50 anys, estava en una cruïlla personal de què fer. “Anirem recuperant a mesura que passe el temps”. De moment, a la Torre ho acullen amb felicitat. Fins i tot María José Catalá va acudir a comprar per a visibilitzar-los. “Ens han donat molts ànims”. És el que té ser de tota la vida.

Las imágenes del terror en el barrio de La Torre de València /

Suscríbete para seguir leyendo