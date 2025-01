Mazón acomiada l’any de la DANA demanant “lleialtat” política i més finançament per a la reconstrucció

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va acomiadar 2024, l’any de la DANA, amb una crida a la “lleialtat” política per a la reconstrucció de València. El discurs de cap d’any del cap del Consell va estar inevitablement marcat pel fatídic 29 d’octubre, jornada en què almenys 223 persones van morir per la riuada. A més d’enviar un missatge de suport a les víctimes, va demanar “extraure lliçons” de la tragèdia i “fer canvis” en els sistemes de prevenció davant d’emergències, encara que, de nou, sense admetre errors propis. Mazón no es va eixir de la línia argumental fixada des de la catàstrofe, mantenint la pressió sobre un Govern central a qui va reclamar “ajudes directes i efectives” i una reforma del sistema de finançament, la necessitat del qual es multiplica ara per les necessitats financeres que planteja la recuperació.

Les paraules del president, el futur polític del qual depén de la reconstrucció, van tornar a centrar-se en el futur. Des del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, Mazón va prometre que el seu govern serà “ambiciós”, “ràpid” i “eficient” en eixos treballs per a recuperar una certa normalitat en la zona zero. I per a això, va reclamar a la resta de forces polítiques i institucions “lleialtat i col·laboració”. “Hem d’estar a l’altura, perquè no caben discrepàncies entorn de l’única cosa que és imperatiu recordar: que ens alcem units i recuperem València”, va subratllar.

“Lliçons” davant d’una “confiança ferida”

Encara que va tornar a esquivar l’autocrítica, sí que va assenyalar que “ens equivocarem si d’esta tragèdia no extraiem lliçons per a millorar i enfortir les nostres capacitats per a previndre, protegir i ajudar quan es produïx una emergència”. “Hem de fer canvis”, va sentenciar el popular, que va indicar que l’“obligació” del seu executiu és “ser ambiciós i replantejar sistemes d’alerta i resposta”, així com “posar en marxa infraestructures hidrològiques eficients que ens salvaguarden de les amenaces”.

El cap del Consell va exhibir l’esforç realitzat per la Generalitat en eixes labors de recuperació i va prometre “continuar treballant sense descans” per eixes víctimes i damnificats, als quals va enviar un missatge de suport: “No esteu sols”. Així mateix, el popular va reconéixer que la DANA “no només” deixa pèrdues humanes, “sinó també ferides emocionals i de confiança” en la ciutadania.

Davant d’este escenari, va prometre “rapidesa” per a “reconstruir vides” i va avançar que continuarà sent “exigent” perquè les ajudes “siguen directes i efectives”, en clara al·lusió al Govern central, a qui el president ha criticat per les condicions d’algunes de les partides activades per als afectats.

El finançament, més urgent

No va faltar un tema habitual de tot cap del Consell en estos discursos de tancament d’any: la reivindicació de la reforma del sistema de finançament autonòmic. Segons va defendre Mazón, esta és ara més necessària que mai per l’esforç econòmic que exigix la recuperació de la DANA. “No podem admetre més pedaços i no ho consentirem, molt menys en un moment com l’actual”.

Així, després de recordar que la valenciana és la “pitjor tractada” per este mecanisme, va avançar que continuarà “reclamant” eixa reforma integral del model, les “pròrrogues de la qual” va titlar d’“inacceptables”. També va incloure en esta llista de reivindicacions la batalla hídrica a Alacant i el suport al sector tauleller a Castelló.

