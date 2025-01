Preparats per a assegurar el factor pista a Venècia

El València Basket comença 2025 visitant hui la pista de l’Umana Reyer Venècia, amb el lideratge del grup B de l’Eurocopa pràcticament assegurat després del seu balanç d’11-1. No obstant això, necessita una victòria per a garantir el factor pista en tots els encreuaments de la competició. En l’últim partit, l’equip taronja va patir una derrota a la Fonteta contra el Lietkabelis que va posar fi a la seua condició d’invicte, però els seus 11 triomfs, enfront dels 7 dels seus perseguidors, li permet mantindre la seua posició privilegiada, sense risc de perdre el primer lloc en les sis jornades restants de la fase regular. I pràcticament assegura la seua classificació entre els sis primers, així com evitar l’eliminatòria d’octaus, un privilegi reservat per als dos millors de cada grup.

De cara a les eliminatòries finals, el València Basket té l’oportunitat de consolidar el factor pista en totes les rondes que dispute, inclosa l’esperada final. Per a això, ha de finalitzar la fase regular amb un millor balanç que el líder del grup A, actualment el Bahcesehir College Istanbul, que compta amb 10 victòries, una menys que els de Pedro Martínez, per la qual cosa només una derrota a Venècia, combinada amb un triomf de l’equip turc a Trento demà divendres, faria perillar l’avantatge de jugar com a local en cas de creuar-se tots dos equips.

Dubte de Montero

L’equip taronja tindrà un difícil repte en la pista d’un dels equips més en forma de la competició. Després d’acomiadar l’any amb una victòria contra el Hiopos Lleida a casa, amb la qual no només ha mantingut el lideratge en la Lliga Endesa, sinó que ha segellat el bitllet a la Copa del Rei, haurà de posar a prova algunes de les seues virtuts. Una d’estes és el rebot ofensiu, contra l’equip que millor tanca els rebutjos sota la seua pròpia cistella. I una altra, la seua capacitat de compartir la pilota, contra un rival que és el que més cistelles assistides suma en el torneig.

Els precedents són favorables al club valencià, que ha guanyat en les seues dos visites anteriors a Venècia, i que va guanyar amb solvència en el partit de la primera volta (105-83), encara que l’equip de Spahija es va presentar a la Fonteta amb diverses baixes importants, amb només deu jugadors en acta.

L’expedició taronja va viatjar en les primeres hores de l’any nou amb destinació a Itàlia amb tretze jugadors, amb l’única absència d’Ethan Happ, encara que Jean Montero té complicat disputar este partit per l’esquinç de turmell dret que li va impedir participar en el xoc de dilluns contra Hiopos Lleida. Contra l’equip català va reaparéixer Nate Reuvers, després d’un mes i mig de baixa per la fractura d’un dit de la mà esquerra, per la qual cosa Pedro Martínez podrà inscriure dotze jugadors, el màxim permés en la Eurocup.

L’Umana Reyer Venècia ha entrat de ple en la lluita per estar en les eliminatòries pel títol, i ha igualat el València Basket amb la millor ratxa recent del grup, amb quatre victòries en els últims cinc partits, per a pujar fins a la sèptima posició amb un balanç de 6-6. Una bona dinàmica que ha coincidit amb la recuperació dels lesionats i amb el fet de poder comptar amb la seua potent plantilla quasi al complet. Munford, com en la primera volta, seguix fora per una greu lesió de genoll, i és dubte l’home que va arribar per a substituir-lo, Rodney McGruder, que es va perdre l’últim partit per una lesió muscular a l’abductor major de la cama esquerra.

