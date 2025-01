Quilòmetres de solidaritat a Faura

Solidaritat, lluita contra el càncer i participació ciutadana en una carrera que va omplir de vida els carrers de Faura. Un any més, la Runcàncer de Faura conjumina vida saludable i compromís solidari de centenars de persones que, amb la seua aportació, van forjar un donatiu de més de 5.000 euros.

Minut de silenci

La marxa contra el càncer arrancava amb un minut de silenci per les víctimes de la DANA a València. Per la seua banda, l’alcaldessa de Faura, Consol Durán, va llegir un manifest en el qual va voler emfatitzar la necessitat de continuar treballant pels qui lluiten per mantindre’s en peus.

Faura va mostrar la seua millor cara i va congregar centenars de voluntaris que van recórrer quilòmetres de solidaritat per les artèries principals d’un municipi que, per Nadal, aposta per la conscienciació, el foment de la investigació i la lluita contra el càncer.

En global, el circuit RunCàncer, organitzat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer a València, i que compta amb el suport principal de la Diputació de València, CaixaBank i la Fundació la Caixa, ha tancat la seua edició més multitudinària amb un total de 501.671 euros de recaptació, que es destinen a finançar projectes d’investigació oncològica.

Això ha sigut possible després d’arribar a un total de 115 localitats, que han celebrat de març a desembre un total de 127 proves, entre marxes (115) i carreres (12), pels municipis de la província de València.

