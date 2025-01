La Comunitat Valenciana genera més de 50.000 ocupacions en 2024 malgrat la DANA

Malgrat la devastació provocada el 29 d’octubre en la província de València per la DANA, el mercat laboral valencià va registrar, al tancament de 2024, unes xifres envejables, amb un descens considerable de l’atur i un augment encara molt major de l’afiliació a la Seguretat Social, segons les dades que han donat a conéixer hui els ministeris de Treball i Inclusió.

La Seguretat Social va tancar l’any 2024 a la Comunitat Valenciana amb un augment de 50.446 afiliats (+2,36 %), després d’haver registrat en desembre 4.229 cotitzadors més (+0,19 %). D’esta manera, el total d’ocupats es va situar al finalitzar l’exercici en 2.184.672 afiliats. Per províncies, en termes anuals, l’afiliació va pujar en 28.393 a València (2,47 %), fins als 1.176.453 afiliats; 17.720 a Alacant (2,43 %), fins als 747.736, i 4.333 a Castelló (1,69 %), fins als 260.483.

Dels 2.184.672 cotitzadors que hi ha en l’autonomia, 1.801.495 computaven en el règim general: 1.720.249 d’ells en el general, 52.543 en l’especial agrari i 28.703 en el de la llar. La Comunitat ha tancat l’exercici amb 376.171 autònoms i 7.006 treballadors de la mar. En el conjunt d’Espanya, la Seguretat Social va guanyar 501.952 afiliats en 2024, un 2,4 % més respecte a 2023, fins a tancar l’any en 21.337.962 ocupats, la xifra més alta de la història al final d’un mes de desembre.

Atur

Quant a l’atur, les dades de desembre, igual que va succeir en novembre, van ser negatives. Si, en este últim mes, es va produir una pujada de 53 persones, pal·liada pels ERTO que es van aprovar per a reduir els efectes de la riuada, en l’últim mes de l’any es va registrar una pujada de 440, que, malgrat tot, és inferior als augments de Castella i Lleó (563) i Catalunya (2.663). Clar que en el conjunt d’Espanya va tindre lloc una baixada de 25.300.

La DANA ha tingut efectes negatius sobre l’atur en desembre / Efe

No obstant això, en l’últim any, la Comunitat Valenciana ha experimentat un descens de l’atur registrat de 9.018 persones, un 2,78 % menys, amb la qual cosa el nombre d’aturats se situa en 315.503. La reducció en el conjunt d’Espanya va ser del 5,42 %, amb 146.738 aturats menys. Andalusia, Balears, Galícia i Madrid es van situar per davant.

Servicis

Per províncies, el pitjor comportament en desembre, com és obvi per la DANA, el va experimentar la de València, amb un augment de la desocupació de 894 persones. Alacant es va situar en terreny negatiu per poc, amb 20, mentres que Castelló va reduir l’atur en 474 persones. Per sectors, l’activitat que va generar més atur en el mes van ser els servicis, amb 320, seguits de la construcció, amb 157, i la indústria, amb 14. Per contra, va disminuir en 46 en l’agricultura i en cinc en el col·lectiu sense ocupació anterior.

Paral·lelament, les contractacions en desembre es van reduir en 12.653 respecte a novembre i es van situar en 100.823, tot i que en la comparativa interanual es registra un augment de 7.232.

