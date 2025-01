Els lladres dels Poblets van camuflar el soroll de la radial amb els coets de les campanades

La xicoteta localitat dels Poblets, a la Marina Alta, encara no ix de la seua sorpresa pel robatori de huit pistoles i munició perpetrat la passada nit de Cap d’Any en la reguarda de la Policia Local. Pel que sembla, els lladres van camuflar el soroll de la radial amb la qual haurien trencat la reixa de la finestra per la qual van accedir a l’interior de les dependències policials amb l’escàndol de les campanades i el llançament dels coets propis de les festes d’eixa nit. “Esta nit de Cap d’Any es van tirar molts coets, no era normal”, apunta l’alcalde, José Luis Mas.

L’alcalde dels Poblets considera que eren “lladres professionals”, van entrar per un xicotet buit i, una vegada dins, van tindre tot el temps del món per a rebentar l’armer i emportar-se les armes i la munició. “Estava tot premeditat i sabien al que venien”, remarca.

Resulta curiós que els lladres només s’apoderaren de les armes i la munició quan en el mateix habitacle assaltat estan les taquilles dels policies, a on hi ha cascos, sistemes de telecomunicacions i llanternes, material del qual podien haver tret un bon rèdit econòmic en el mercat negre.

“El que m’amoïna és que hi haja huit pistoles per ací en mans de no sabem qui, per a fer no saber què”, confessa Mas, que s’ha marcat com a prioritat que les armes “apareguen com més prompte millor i el robatori quede en una anècdota”.

El cap de la Policia Local dels Poblets va interrompre les seues vacacions i va acudir per a interposar la pertinent denúncia en la caserna de la Guàrdia Civil de Xàbia. Com va informar este periòdic, els lladres es van apoderar de huit armes de foc curtes, de 9 mil·límetres Parabellum, així com 16 carregadors amb 15 cartutxos cada un.

Falta de mitjans

Els delinqüents van aprofitar que, en tractar-se d’un municipi amb una plantilla molt xicoteta de policia, no hi ha servici de policia local a la nit. A més, les instal·lacions no compten amb càmeres de videovigilància ni alarma. “Això ha sigut un bany de realitat”, reconeix l’alcalde, que argumenta que la caserna més pròxima està al Verger, i tampoc tenen recursos. “En la comarca de la Marina Alta, molts municipis de menys de 3.000 habitants manquen de mitjans per a cobrir estes necessitats en matèria de seguretat ciutadana”, advertix Mas.

