Els polígons de Paiporta, encara plens de fang: “Els proveïdors no volen vindre en estes condicions”

El poble de Paiporta, la zona zero de la DANA, comença a ser transitable. Es veu l’asfalt als carrers després d’haver retirat de manera reiterada el fang que va cobrir tot el municipi fa ja més de dos mesos. No obstant això, la situació en les tres àrees industrials del municipi, la Pasqualeta, la Mina i l’Estació, és ben diferent. Sobretot, en este últim polígon. El fang arriba als turmells en alguns punts, i munts de residus s’acumulen en solars plens de cotxes. Els fanals estan totalment doblegats i les clavegueres obertes i plenes de sacs d’escombraries i altres objectes.

Lluny d’estar “100 % netes”, com va dir el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, encara queda molta faena per a estar “en condicions dignes”. Així ho assenyalen, des de l’Associació de Polígons Industrials de Paiporta (Apip), Verónica Bosch, la presidenta; Empar Callejas, vocal, i José Antonio Gómez, secretari de l’entitat empresarial. Este periòdic ha visitat, al costat dels representants del teixit empresarial local, les zones industrials del municipi i ha comprovat la situació que es denuncia.

Les preocupacions més urgents de les firmes d’estes àrees, unes 210 en total, la gran majoria pimes, passen per qüestions tan bàsiques que encara no s’han arreglat com el clavegueram, totalment obstruït i que ha provocat que les últimes pluges tornaren a inundar tota la zona, incloses naus que ja estaven netes; el paviment (cedit pel pes); l’asfaltat i la neteja a fons.

Los polígonos de Paiporta siguen embarrados dos meses después de la dana / Germán Caballero

En les àrees industrials, les empreses travessen tres circumstàncies: les que han tornat a l’activitat de manera precària, perquè no disposen de molts mitjans; les que volen obrir però no disposen de liquiditat per no haver rebut els diners del Consorci d’Assegurances i les que han caigut amb la DANA i no són capaces de reobrir, un percentatge que en la comarca es xifra en un 20 %, una xifra que, segons calculen des d’APIP, és similar a Paiporta.

Talls de llum, falta de contenidors i a les fosques a la vesprada

Els tres representants d’APIP avancen que estan molt agraïts a la Generalitat Valenciana i a tota l’ajuda desplegada fins al moment, però clamen perquè les àrees industrials no s’obliden, perquè la situació encara és crítica i d’estes empreses viuen moltíssimes famílies de l’Horta Sud. “No tenim contenidors els qui estem ja treballant, generem residus diaris i cada dia ens els emportem en els nostres cotxes”, explica Callejas.

Gómez, Callejas i Bosch, ahir, a Paiporta / Germán Caballero

“No hi ha llum a les nits, així que treballar a la vesprada és difícil, ixes i està tot a les fosques, no va l’enllumenat públic i no hi ha sensació de seguretat”, completa Bosch. Gómez, per la seua banda, lamenta els talls de llum des de dos minuts a un quart d’hora, i tot el que suposa per a les fàbriques, que han de reiniciar maquinària cada vegada.

La tardança del Consorci, la condemna de les empreses

D’altra banda, lamenten que encara que ja se’ls han concedit les ajudes de l’Ivace, encara no s’han entregat i “ho volem veure ja”. El clavegueram és un gran problema. “Està totalment obstruït i, ara que ha tornat a ploure, se’ns ha inundat el polígon sencer”, conta un empresari de l’Estació als representants, mentres neteja amb Kärchers l’entrada de la seua nau.

Després hi ha els expedients del Consorci d’Assegurances. “No hi ha expedients tancats i només han pagat xicotetes quantitats, si no t’avancen els diners i no tens liquiditat, no pots comprar maquinària i tornar a començar. Això se suma als ERTO i la pèrdua de clients. Com més tardem, més clients perdrem”, lamenten des d’APIP. Sobretot per la incertesa.

“No sabem què passarà, quan arreglaran els carrers, quant pagarà el Consorci. Ens estem endeutant molt per a tornar a començar, però sense cap garantia, si invertim 10 milions i ens en paguen cinc, què fem?”

“No sabem què passarà, quan arreglaran els carrers, quant pagarà el Consorci. Ens estem endeutant molt per a tornar a començar, però sense cap garantia, si invertim 10 milions i ens en paguen cinc, què fem?”, lamenten. Esta pregunta, de fet, és la que frena moltes empreses a tornar a obrir el negoci.

Els qui sí que ho han fet, i comencen a poc a poc a reiniciar la seua activitat, es troben que proveïdors no volen entrar a la zona zero a entregar el gènere, la qual cosa dificulta, i molt, la producció industrial. “No venen a arreplegar ni a entregar material, no volen entrar a Paiporta, perquè es punxen les rodes i els accessos són complicats, com seguirem en estes condicions?”.

Després de les pluges del cap de setmana passat, els carrers estan molt més enfangats i hi ha tolls gegants cada 10 metres de distància. “No podem treballar mirant al cel cada dia, necessitem resposta i acció”, diuen els empresaris.

“Donem suport a l’APIP, el Consell ha d’actuar” Des del consistori de Paiporta, referenden i donen suport al crit d’auxili de l’Associació de Polígons Industrials de Paiporta (APIP). “Ni molt menys estan els polígons al 100 %, com va dir el president Mazón. N’hi ha alguns, com el de l’Estació, que estan sense tocar, i hem hagut d’anar nosaltres amb l’Exèrcit a netejar el que hem pogut”, explica el tinent d’alcalde, Vicent Císcar. El regidor d’Hisenda afirma que les tasques de neteja les estava fent una empresa contractada per la Generalitat a través de l’Ivace, “i el contracte va acabar i no s’ha ampliat, tot i que encara queda molt per fer, no només aigualeig, també campes de cotxes, els talls de llum que es produïxen i, en general, tot el que es reivindica des de l’Associació de Polígons de Paiporta”, explica Císcar. Informació de Pilar Olaya.

