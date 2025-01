Gan Pampols i Ángel preveuen reunir-se per primera vegada d’ací a dos setmanes

Passats més de 60 dies des de la catastròfica DANA i entorn d’un mes després dels seus respectius nomenaments, els dos màxims responsables del Consell (Francisco José Gan Pampols) i el Govern (José María Ángel) per a la reconstrucció de València encara no s’han assegut a posar les seues estratègies en comú. Una anomalia que, segons ha pogut saber Levante-EMV, està prop d’arribar a la fi. Tots dos dirigents preveuen celebrar la primera reunió oficial a mitjans de gener.

El moment per al qual es planifica eixa trobada, d’ací a aproximadament dos setmanes, respon a la intenció que la cita tinga lloc quan l’emergència en la zona zero “baixe de nivell” i ja es puga pensar en eixa reconstrucció que capitanejaran Gan Pampols i Ángel, segons apunten algunes de les fonts consultades.

Abans, afigen, hi ha altres urgències dels afectats que es consideren prioritàries d’atendre i que no estan sota les competències de l’un i l’altre. D’este calendari es desprén que la previsió de les dos administracions és que la situació dels municipis afectats millore ostensiblement en estos pròxims dies, perquè, ara com ara, continua havent-hi nombrosos problemes que impedixen parlar d’una mínima normalitat en estes poblacions.

Els equips del vicepresident del Consell i del comissionat del Govern asseguren que tots dos tenen “plena predisposició” per a celebrar eixa primera reunió oficial. Així mateix, coincidixen a rebutjar que no hi haja vies de comunicació obertes entre els responsables i asseguren que Gan Pampols i Ángel tenen operativa, des de fa temps, una via de diàleg informal a través de converses telefòniques. En eixes xarrades, expliquen, els màxims responsables de la recuperació intercanvien idees i reflexions sobre els seus plans per a la postemergència i fins i tot algun article periodístic o d’opinió.

Bona relació personal

El tinent general retirat i l’exsecretari autonòmic d’Emergències amb el Botànic, amb dilatadíssimes trajectòries en els seus àmbits, no han amagat la bona relació que hi ha entre ells i que ve de molts anys arrere. Tots dos van menjar en el mateix plat quan van coincidir, a inicis de la dècada passada, en un curs intensiu del Centre Superior Estudis de Defensa Nacional (Ceseden).

Una connexió que es va recuperar anys després, quan Gan Pampols va assumir la direcció de la Caserna General Terrestre d’Alta Disponibilitat de Bétera en 2017, amb Ángel ja al capdavant de l’equip d’Emergències de l’executiu autonòmic de Ximo Puig.

En la seua compareixença en les Corts per a explicar el seu projecte, el vicepresident del Consell va tornar a deixar patent la seua confiança en la figura d’Ángel: “Em mereix moltíssim respecte”, va dir per a enuig de Vox. Ángel no ha fet declaracions des de la seua designació, si bé en el seu entorn confirmen que el respecte és recíproc.

Una bona sintonia que contrasta amb la tensió entre el Consell de Carlos Mazón i l’executiu central, especialment amb les seues representants a la C. Valenciana, la líder del PSPV, Diana Morant, i la delegada del Govern en l’autonomia, Pilar Bernabé.

