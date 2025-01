L’any comença amb un augment del preu de la vivenda a la C. Valenciana

L’any 2025 ha començat amb un augment del preu de la vivenda a la Comunitat Valenciana. La caiguda de l’euríbor ha donat ales a les vendes de pisos i ha recalfat el mercat immobiliari al facilitar l’accés al crèdit. El cost de la vivenda a la Comunitat Valenciana ha marcat un increment interanual del 10,7 % en el quart trimestre de 2024, enfront de la pujada del 3,7 % que va registrar fa un any, segons revela un informe de la taxadora Gesvalt. L’increment dels preus és més pronunciat a Alacant (13,7 %) i València (12,7 %) que a la província de Castelló. La pujada implica un increment mitjà de 15.000 euros per pis a la C. Valenciana i de 37.500 euros a València.

L’euríbor ha sigut el gran protagonista del mercat immobiliari de 2024, un any marcat per la forta baixada d’este indicador que ha sumat capacitat de compra al baixar les quotes mensuals. L’euríbor va començar 2024 en el 3,679 % i ha anat baixant fins a arribar al 2,435 %. El mes passat va registrar la major caiguda d’un mes de desembre en els últims dotze anys.

L’enfonsament de l’euríbor ha impactat directament en la contractació d’hipoteques i la compra de vivendes. El nombre d’hipoteques constituïdes sobre vivendes es va disparar un 60,8 % en octubre respecte al mateix mes de 2023, fins a sumar a Espanya 51.535 préstecs, la xifra més alta des de setembre de 2010, segons dades difoses fa deu dies per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Més capacitat de compra

La rebaixa en les quotes hipotecàries ha permés als compradors adquirir vivendes més cares i ha tensat el preu. L’estudi de Gesvalt, elaborat amb dades pròpies pel departament d’investigació de la taxadora, reflectix un augment del preu de la vivenda del 10,7 % a la Comunitat Valenciana respecte al mateix període de l’any anterior, amb un valor que se situa en els 1.416 euros el metre quadrat, enfront dels 1.701 euros el metre quadrat d’Espanya.

Alacant ha registrat un increment del 13,7 % i un preu de 1.592 euros el metre quadrat, i es convertix així en la tercera província espanyola amb major augment interanual este trimestre després de Múrcia (15,7 %) i Santa Cruz de Tenerife. El preu dels pisos ha pujat un 12,7 % a València (1.373 euros el metre quadrat) i a Castelló s’ha incrementat un 8,5 % (1.111 euros el metre quadrat).

Vivendes d’obra nova en el barri de Malilla / M. Á. Montesinos

Recalfament del mercat

Les dades de la taxadora confirmen el recalfament del mercat immobiliari davant de l’increment de la demanda i la falta de vivenda disponible. Este desequilibri entre l’oferta i la demanda és especialment intens en la ciutat de València. L’informe de Gesvalt subratlla que els majors increments s’han concentrat en els barris de Rascanya, Extramurs i Benicalap.

Els districtes més cars de la capital del Túria són l’Eixample (4.133 euros el metre quadrat), Ciutat Vella (3.821 euros), Pla del Real (3.550 euros) i Extramurs (3.145 euros). València ha superat el nivell de preus de la bambolla immobiliària amb un cost mitjà de la vivenda superior als 300.000 euros.

Noves pujades

Els experts advertixen que els preus de compra i lloguer continuaran pujant a causa de l’escassetat d’oferta, encara que sense increments abruptes. Des d’Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI) auguren un augment del 5 % en els valors de compra, especialment en zones amb alta demanda com les grans àrees urbanes. L’entitat financera especialitzada en crèdit hipotecari subratlla que la “reactivació en la concessió d’hipoteques en els últims mesos de 2024, impulsat per la baixada de tipus d’interés del Banc Central Europeu, ha establit les bases per a un 2025 prometedor”.

Els lloguers s’encarixen un 9,4 % El preu de la vivenda per a llogar a la Comunitat Valenciana ha patit un increment interanual del 9,4 % fins a situar-se en deu euros el metre quadrat al mes. València és la província que ha registrat el major increment (14,3 % i 12,60 euros el metre quadrat al mes). A continuació estan Alacant (9,3 % i 11,96 €/m²/mes) i Castelló (7,5 % i 8,36 €/m²/mes), segons l’informe de la taxadora Gesvalt. En l’últim trimestre de 2024 s’han mantingut les dinàmiques provocades per la Llei de vivenda, amb la reducció d’oferta, creixement de la pressió de la demanda i, en conseqüència, mantenint la tensió en els preus, segons la plataforma Idealista. Durant la tardor, el preu ha crescut un 11,5 % interanual a Espanya, fins a situar-se en 13,5 euros mensuals, marcant un nou màxim històric. En taxa trimestral, els preus han pujat un 3,9 % durant el quart trimestre. El preu mitjà dels arrendaments va pujar un 12,2 % a València capital durant l’últim any. Esta pujada ha deixat el preu del metre quadrat en 14,9 euros, la qual cosa suposa el major preu per a la ciutat des que Idealista té registres.

