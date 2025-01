“L’equip creixerà molt si manté esta actitud”

Carlos Corberán es pren el partit ajornat contra el Reial Madrid a Mestalla com una “oportunitat per a créixer”. El nou entrenador del València confia que la seua estrena servisca per a començar a veure un equip recognoscible. “És el partit que tenim. És una oportunitat per a créixer, per a plasmar idees, per a demostrar eixe compromís i energia. Així és com ho percep. Com una oportunitat d’acostar-nos al València que volem ser. És un procés, però hem conviscut cinc dies i tenim eixa oportunitat”, repetia il·lusionat.

El de Cheste està satisfet amb la resposta dels seus jugadors en els cinc primers dies de treball en la ciutat esportiva de Paterna i està convençut que estan en el camí per a “créixer molt”. “És difícil traure conclusions en tan sols cinc dies. Pense fermament que, si l’equip manté l’actitud, el compromís i l’esforç d’estos dies, creixerem molt, i eixe és l’objectiu”, deia convençut. Corberán aspira a tindre “un equip entregat, resilient i valent” que “s’identifique” amb l’afició i contagie a base de “compromís i entrega”.

Corberán creu en el procés de millora dels futbolistes des dels valors que ha començat a transmetre als seus jugadors en les primeres sessions de treball. “La primera base és com ens entreguem cada dia en eixe procés de millora. Després, a partir d’ací, hi ha matisos sobre la identitat que volem transmetre. I, després, hi ha matisos de la preparació de qualsevol partit. Però, per damunt d’això, els valors que ens han de definir com a equip: entrega, compromís, ganes de créixer, millorar, que cada dia siguem una miqueta millor”.

El Madrid

Corberán ha estudiat l’equip d’Ancelotti des que va aterrar a Paterna, encara que, per a ell, la prioritat, més enllà del Madrid, “és clau que l’equip entenga cada partit al qual ens enfrontem. La identitat de joc contempla el rival i el que nosaltres volem mostrar en el camp. Tots els equips tenen matisos. Per damunt d’ells, el meu focus està en nosaltres, a recuperar la nostra millor versió i aconseguir la identitat de joc i competitiva que volem transmetre”.

Tampoc li obsessiona el calendari que el València té per davant en la seua particular costa de gener. “No parle de mesos. El meu focus són els partits”, va afegir.

Corberán espera que el mercat de fitxatges de gener servisca perquè vinguen jugadors a “sumar”. “Només porta obert 48 hores, el que passe d’ací al final serà conseqüència del que faça el club. El gros de la plantilla és el que tindrem d’ací al final, els que vinguen serà per a sumar”, va manifestar.

Suscríbete para seguir leyendo