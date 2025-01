Lleuger descens de les pernoctacions a Cullera entre gener i agost

El turisme ha registrat un xicotet retrocés en la ciutat de la Ribera més important per al sector dels viatges, Cullera. Almenys, així es desprén de l’últim balanç publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que analitza les pernoctacions en establiments turístics, l’únic mesurador oficial. El nombre de visitants s’ha reduït un 1,8 % entre gener i agost de 2024 si es comparen les xifres amb les de l’any anterior.

La dada suposa trencar la tendència positiva que el mateix INE dibuixava durant els primers mesos de l’exercici. En un mes de març en el qual van coincidir les Falles i la Setmana Santa, les ciutats més importants de la comarca van registrar els seus millors nivells d’ocupació de l’últim lustre. L’estadística oficial xifrava en 15.992 les persones que van pernoctar a Cullera, principal pol turístic de la Ribera, durant el mencionat mes. El valor més alt, almenys, en cinc anys, després d’anotar un increment del 15,5 % respecte a 2023.

No obstant això, les dades estivals han quedat per davall del que caldria esperar després d’un inici d’any fulgurant. L’estadística oficial, que mesura el nombre de visitants en funció de les pernoctacions hoteleres o altres establiments turístics similars, atribuïx 48.441 viatgers a Cullera durant el mes d’agost, un 5,1 % menys que durant el mateix mes del passat any. Gran part d’estos, 39.907, provenien d’altres ciutats espanyoles (un 6,4 % menys que en 2023), mentres que els 8.534 restants van arribar a la localitat riberenca des d’un país estranger. França (42,5 %), Alemanya (9,6 %) i el Regne Unit (8,9 %) van ser els orígens més comuns. En comparació amb agost de 2023, el turisme nacional va créixer quasi un 2 %, mentres que l’internacional va caure un 5,1 %. L’estadística, però, no té en compte l’elevat volum de persones que visiten la ciutat per a passar el dia, simplement, o que estiuegen en apartaments que no estan registrats com a pisos turístics. Tampoc la massiva afluència als festivals.

Amb tot, el balanç estatal xifra en 173.895 el nombre de visitants rebuts entre gener i agost, el 35 % del total de la Ribera. Alzira, amb 53.792, i Sueca, amb 51.855, són les dos ciutats que més turistes van albergar durant els huit primers mesos de l’any per darrere de Cullera.

Suscríbete para seguir leyendo