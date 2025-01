A la recerca del seu cotxe dos mesos després: “Si no done la ubicació exacta, no hi ha ajudes”

El Consorci de Compensació d’Assegurances estima en 120.000 els cotxes, les furgonetes i els camions negats per l’aigua i el fang en zones devastades pel temporal del passat 29 d’octubre. Dos mesos després, els afectats denuncien un autèntic viacrucis per a tramitar les ajudes. Problemes amb el peritatge (amb missatges contradictoris entre companyies asseguradores i el Consorci), per a aconseguir donar de baixa el vehicle desballestat i per a tramitar les ajudes.

I és que hi ha qui, dos mesos després, no sap ni on està el seu cotxe. I, sense ubicació exacta, no hi ha ajuda a sol·licitar. El Consorci de Compensació d’Assegurances necessita prova que el cotxe no es pot utilitzar, a fi d’evitar fraus. Qui va aconseguir fer-li fotografies al vehicle ha pogut sol·licitar les ajudes, però, per a qui no va poder fer-ho, la cosa es complica. Eixe és el cas d’Abel Ribeiro. L’home mostra, desesperat, el seu mòbil. “El seu vehicle està localitzat. Es posaran en contacte amb vosté”. Eixe és el missatge que mostra el cercador habilitat per la Direcció General de Trànsit (DGT) per a poder localitzar el lloc en el qual es troben els vehicles afectats per la DANA. L’home introduïx la matrícula del vehicle en el cercador i, efectivament, li indiquen que està localitzat. No obstant això, no apareix cap direcció a la qual acudir i tant el Consorci com la seua companyia asseguradora li exigixen eixa informació per a tramitar l’ajuda. L’home, veí de Catarroja, ja no sap què fer. Cap administració li dona resposta.

Detall del mòbil d’Abel i el cercador de la DGT / Miguel Ángel Montesinos

Sense resposta de les administracions

“El cercador de la DGT indica llocs exactes (campes, desballestadors, solars…), però no en el meu cas. El meu cotxe estava aparcat a la porta de la meua casa, però la riuada se’l va emportar. El vaig localitzar al costat d’altres cotxes, perquè havia fet tap en el carrer, però després ja no sé a on se’l van emportar i no hi ha manera d’obtindre una informació que m’exigixen per a tramitar l’ajuda. Així que pregunte i pregunte, però ningú em dona resposta. Hi ha moltíssims cotxes abandonats i amuntegats en campes, damunt de rotondes, en els desballestadors… Vaig fer una denúncia i tot perquè no hi ha manera de trobar-lo, però, vaja, que si em diuen que està localitzat, el lògic és que m’indiquen a on està. Ho necessite per a les ajudes”, assegura l’home, desesperat.

La Generalitat Valenciana va anunciar fa tres dies una nova ferramenta per a la busca per matrícula dels vehicles sinistrats en la riuada. Així, fa dos dies es va aprovar la declaració d’emergència de la contractació i adjudicació per part de la Conselleria d’Hisenda i Economia del subministrament de l’aplicació ‘Localitza vehicle’ per a la localització de vehicles afectats per la DANA, dos mesos després de la tragèdia. Abel ni sap res de l’aplicació ni la troba. “Hauré de continuar buscant”, afirma.

El cas d’Abel no és únic. Veïns de la zona afectada reconeixen que qui no va fer fotos del vehicle en el primer moment, ara ho té complicat. “Els primers dies després de la tragèdia, l’obsessió de les persones afectades era fer fotos i vídeos per a presentar davant del Consorci la prova que era el teu cotxe i estava en eixes condicions. És lògic que demanen la prova del bé assegurat, però qui hui dia no sap a on està el seu cotxe té un problema, i greu”, expliquen residents de la zona.

Sense registre de matrícules

“El meu cotxe era nou i els voluntaris el van traure del garatge com van poder. Encara sort que vaig fer fotos, perquè, dies després, va vindre una grua a emportar-se’l i vaig donar per descomptat que era una grua de l’Ajuntament (d’Alfafar) i que registraven les matrícules dels cotxes que traslladaven. Però no. L’Ajuntament de València, en les pedanies afectades, sí que va prendre registre del nombre de matrícules i del trasllat dels cotxes a determinades campes habilitades. Després va traure un document amb el nombre de matrícules i ja està. Però en els municipis de la zona zero hi ha prou descontrol, perquè no es va prendre nota dels cotxes retirats, així que com jo no li vaig preguntar a la grua on se l’emportava, ningú sap dir-me ara a on està. Jo tinc les fotografies fetes i he pogut tramitar les ajudes, però qui no haja pogut fer-ho ho té molt complicat”, explica una de les veïnes afectades.

L’única alternativa per als qui desconeixen hui dia on està el seu cotxe és “telefonar puntualment als desballestadors habilitats i anar preguntant si ha entrat un cotxe amb determinada matrícula”.

Suscríbete para seguir leyendo