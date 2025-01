València guanya població i arriba als 825.000 habitants

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat la xifra oficial de població de la ciutat de València: 825.948 habitants, després de la revisió del padró municipal duta a terme per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i referit a l’1 de gener de 2024. Les últimes xifres oficials de població de tots els municipis espanyols tenen efectes des del 31 de desembre de 2024. València es manté com a tercera ciutat d’Espanya en nombre d’habitants després de Madrid (3.416.771), Barcelona (1.702.547) i per davant de Sevilla (687.488), Saragossa (686.986) i Màlaga (591.637).

La legislació del règim local establix que els ajuntaments de tot Espanya han de remetre a l’Institut Nacional d’Estadística, “per mitjans informàtics o telemàtics”, les variacions mensuals que es vagen produint en les dades dels seus padrons municipals. L’INE, en compliment de les seues competències, du a terme les comprovacions oportunes sobre estes dades amb la finalitat d’esmenar els possibles errors i duplicitats que pogueren produir-se.

Una vegada fetes les comprovacions, l’Institut Nacional d’Estadística obté una xifra de població per a cada municipi que es contrasta amb la xifra anual revisada que envien els ajuntaments. Quan no s’arriba a un acord entre la xifra obtinguda per l’INE i la proporcionada pels municipis, el Consell d’Empadronament informa de les discrepàncies amb la xifra de població aprovada pels ajuntaments, d’acord amb el que s’establix en els articles 82.1 i 85.a del mencionat reglament. La presidència de l’INE, amb l’informe favorable del Consell d’Empadronament, eleva després al Govern la proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols referides a 1 de gener de 2024, perquè passen a ser aprovades mitjançant reial decret.

