Alzira busca l’aval del Consell Jurídic per a evitar el pagament de més de dos milions que reclama un urbanitzador

L’Ajuntament d’Alzira busca el suport del Consell Jurídic Consultiu (CJC) per a desestimar la reclamació presentada per l’empresa que aspirava a urbanitzar el Torrejó, a on el consistori va projectar la construcció d’un barri bioclimàtic amb unes tres-centes vivendes. La mercantil va exigir al consistori una compensació de més de dos milions d’euros quan va saber, més d’un any després, que el procés administratiu que havia de resoldre’s en qüestió de dies havia quedat descartat de manera definitiva.

Segons ha pogut saber Levante-EMV, l’Ajuntament ha traslladat a l’òrgan consultiu una proposta que rebutja pagar la quantitat reclamada per l’aspirant a desenrotllar el Torrejó segons criteris “tècnics i jurídics”. Fonts municipals han indicat que suposa “un tràmit habitual davant de reclamacions que superen una determinada quantitat, s’investiga tota la documentació i es trasllada al Consell Jurídic, és el procediment habitual”.

El consistori busca tancar, d’eixa manera, un dels múltiples fronts que encara romanen oberts en un dels projectes urbanístics més problemàtics. S’arrossega des de fa més de tres dècades. Diverses famílies van ser expropiades en els anys noranta per a la construcció d’una ciutat esportiva a l’aire lliure que es va materialitzar, finalment, en la zona de Tulell, al costat del Xúquer. La decisió del Govern local, llavors encapçalat per Pedro Grande, de fer-se amb els terrenys del baix Torrejó es va topar amb el rebuig dels propietaris per les condicions en les quals es va plantejar. Els terrenys es van taxar amb valors no urbans, quan el Pla general d’ordenació urbana de la ciutat de 1978 i el posterior de 1985 els consideraven urbans.

Procediments judicials

Es van obrir, llavors, diversos procediments judicials, alguns dels quals s’han allargat fins a l’actualitat, a pesar que, en 1999, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictaminar en contra del consistori. Els jutges van decretar la nul·litat de l’acord municipal pel qual en 1994 es va aprovar la delimitació del Torrejó. Dos anys més tard, una nova sentència va considerar que, una vegada s’havia “anul·lat l’instrument de planejament urbanístic”, també dequeia “la validesa del mateix procediment expropiatori i tot el seu contingut”. No obstant això, no s’ha aconseguit una solució satisfactòria per a cap de les parts.

Amb la participació d’Alzira en el projecte Europan 16, amb el qual la ciutat va guanyar el concurs europeu en el qual es va presentar la promoció de tres-centes vivendes bioclimàtiques que s’oferirien en lloguer a preus assequibles, semblava que el desenrotllament del Torrejó estava més a prop. L’Ajuntament tenia a la mà la possibilitat de millorar la connexió amb l’hospital, oferir una alternativa residencial nova, tancar el conflicte urbanístic i integrar dos barris degradats en l’entramat urbà. No obstant això, l’Ajuntament va acabar descartant la proposta d’urbanització més d’un any després de posar en marxa el procés administratiu, al·legant motius econòmics, una explicació que no va convéncer l’empresa rebutjada, que va recordar que el cost de desenrotllar el Torrejó està fixat en el Pla general.

El Govern municipal insistix, però, que no ha descartat per complet ni la urbanització del Torrejó ni la construcció de vivendes bioclimàtiques. “Seguim interessats a proposar solucions al problema de la vivenda, i per això mantenim converses amb el Consell i el Govern. També volem completar el Torrejó. Però són temes que s’han d’abordar des de la calma, perquè l’urbanisme no depén, únicament, de l’Ajuntament”, conclouen les mateixes fonts.

