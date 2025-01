Defensa Animal demana el rescat “sense estrés” dels gossos abandonats a Gilet

L’organització Defensa Animal afirma que “seguirà molt de prop” el cas dels gossos que vaguen per dins i fora d’un xalet inacabat en una urbanització de Gilet. La situació dels gossos, com va informar Levante-EMV, ha generat queixes veïnals i ha obligat el consistori a demanar la intervenció de l’empresa encarregada de la recollida de gossos en la Mancomunitat de la Baronia.

Però en Defensa Animal han fet una crida al fet que la solució a estos animals “ha de passar necessàriament per capturar-los d’una manera que no se’ls cause dolor, ni situacions d’estrés” i ha d’anar seguida del seu trasllat a un refugi, “per a cuidar-los i després donar-los en adopció”.

Així ho ha recalcat a este diari Rosa Más, una biòloga de l’entitat. “Tot això està arreplegat en la llei, que també deixa clar que l’Ajuntament és el principal responsable dels animals que vaguen en el seu terme”, afirma, a més de remarcar que els gossos “són animals domesticats i, per tant, no han d’estar sols allí, perquè no saben buscar-se el menjar per si mateixos i depenen de l’ésser humà”.

Preocupació

Després d’admetre que l’entitat va conéixer esta situació a través d’este rotatiu, Más assegura que després també els van arribar testimoniatges de residents a Gilet preocupats per l’alternativa que se’ls puga donar a estos animals, després que veïns de la urbanització de Sant Esperit es queixaren, entre altres coses, que “lladren totes les nits”.

