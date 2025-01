“Els símptomes del pàrkinson s’han agreujat per culpa de l’estrés generat per la DANA”

Carlos Luis Alfonso baixa del cotxe al carrer Miquel Grau de Paiporta i, ràpidament, agafa el caminador per a poder caminar. Patix pàrkinson des de fa quasi huit anys, encara que el diagnòstic va ser fa quatre. Gràcies a la medicació i les teràpies, havia aconseguit abandonar la cadira de rodes, el caminador i el bastó per a caminar sense cap mena d’ajuda. Però, ara, ha retrocedit en la seua millora i ha tornat a necessitar el caminador; feia un any que el tenia guardat. L’estrés, la pèrdua de rutines i les dificultats per a assistir a la teràpia de rehabilitació li ha suposat “un empitjorament seriós de la malaltia”.

No és l’únic. L’Associació Pàrkinson València ha detectat la deterioració en la qualitat de vida d’aproximadament 40 pacients en la zona zero de la DANA, amb retrocessos de “fins a un any”. “El maneig de l’estrés i el nerviosisme afecten la simptomatologia si hi ha una afectació important de la malaltia”, explica Ana Bernabéu, treballadora social de l’entitat. El pàrkinson és una malaltia amb afectació, principalment, en la part motora, el principal símptoma de la qual és “el congelament de la marxa”; però, també, en la cognitiva, “amb qüestions relacionades amb la memòria, l’atenció o dificultats per a resoldre problemes complexos”. De fet, Carlos incidix en esta idea: “Sempre he empitjorat en èpoques de crisis nervioses”.

“Un canvi de vida molt gran”

La medicació és necessària i, també, els exercicis de rehabilitació. La riuada ha provocat la falta d’eficàcia de la primera —“és una situació que supera el que podem abordar amb ferramentes normals”, concreta Bernabéu— i ha clivellat l’afluència a la segona. En el cas de Carlos, s’ha mudat a la seua segona residència a Xàbia des que va ser evacuat del seu tercer pis el diumenge 3 de novembre, sis dies després de la DANA, el mateix dia de la visita dels Reis, Sánchez i Mazón. L’ascensor del seu edifici seguix sense funcionar; ha cedit la seua vivenda a la seua filla, que ha perdut la seua casa al costat del barranc; i els carrers de Paiporta continuen plenes d’obstacles.

“Les meues rutines són impossibles de seguir ací —relata. El poble està molt pitjor del que pensava”. És la primera vegada que xafa els seus carrers des de la tragèdia per a trobar-se amb Levante-EMV i comprén la impossibilitat de seguir la seua rutina diària: els passejos, la visita al bar per a prendre un café… La visió encara desoladora li ha fet replantejar-se els temps. “Pensava tornar en gener, però crec que això s’allargarà —afirma. Hauré de replantejar com abordar la meua malaltia”.

Un altre dels inconvenients dels pacients —agreujat en el cas de Carlos— és la desconnexió amb el seu entorn familiar. Ell ha notat molt “la separació familiar”, especialment amb la seua filla, que ha perdut la casa; en la seua porta és a on es reunix amb nosaltres. “Això té un impacte molt important a l’hora d’enfrontar-se a la malaltia”, explica l’especialista.

Al costat del pacient

L’acompanyament del personal de l’entitat ha sigut “fonamental” per a Carlos i per a altres membres: “Quasi tots percebem el mateix”, explica al parlar del seguiment telefònic. Des de Pàrkinson València, han mantingut un contacte continuat —quasi des del primer dia que es van recuperar les comunicacions— amb els seus pacients i, fins i tot, tenen obert un canal de contacte per a tota mena de persones, siguen o no membres de l’associació.

S’han habilitat dos grups de teràpia en línia, però han dissenyat plans personalitzats i adaptats a cada pacient. Durant la trobada, Ana li entrega a Carlos una taula d’exercicis de rehabilitació receptats per la fisioterapeuta perquè puga continuar exercitant-se durant la seua estada a Xàbia.

No només donen suport als malalts de pàrkinson, també a les seues famílies i cuidadors. En el cas de Carlos, és la seua esposa Concha qui s’encarrega d’ajudar-lo amb els seus símptomes, malgrat viure amb una malaltia respiratòria. L’ajuda a vestir-se, a secar-se després de dutxar-se i a superar els obstacles del dia a dia. “Ella també està afectada físicament i psicològicament, perquè veu que vaig a pitjor — conta Carlos. Estic més irritable i és complicat per a ella”.

Com afronta el futur? “Soc optimista per naturalesa, però ara no ho estic tant”. I conclou: “Paiporta tardarà molt a recuperar-se i mai tornarà a ser la mateixa”.

