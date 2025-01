Les millores urbanístiques a la Malva-rosa porten els primers hotels al barri

La Malva-rosa estrenarà en breu el primer hotel del barri. Serà un quatre estreles promogut per inversors valencians que han vist el potencial d’un barri amb platja a on s’estan duent a terme importants millores urbanístiques i a on, igual que ha ocorregut en el veí barri del Cabanyal, amb nou pla de reconstrucció en marxa, han començat a proliferar els apartaments turístics. La promotora V5 Housing impulsa el que serà el primer hotel de categoria superior que s’obri en el barri. L’hotel tindrà 170 habitacions distribuïdes entre cinc i set altures. Comptarà amb aparcament propi i una planta àtic amb terrassa. La desitjada primera línia de platja del front marítim de València no té espai disponible, almenys en la Malva-rosa, per a grans hotels, per això els inversors busquen emplaçaments pròxims.

A més del citat hotel de luxe que s’està construint entre el carrer Pare Antón Martín i l’inici de l’avinguda de la Malva-rosa, en esta mateixa artèria principal del barri es faran dos edificis més d’ús hoteler. El primer ocupa un xamfrà sencer i, segons apunten els veïns, les cases i baixos comercials del lloc es van començar a derrocar fa només uns mesos, coincidint amb l’inici de les obres d’urbanització de l’avinguda. L’Ajuntament de València ha convertit, gràcies al finançament europeu dels fons Next Generation, esta avinguda llarga en un bulevard parcialment de vianants, de plataforma única, amb menys trànsit, arbratge i zones d’estada amb bancs. En la mateixa avinguda, apunten els veïns de la zona, també s’ha comprat un altre solar (a la Malva-rosa n’hi ha molts) a on s’anuncia un altre hotel.

Els veïns de tota la vida de la Malva-rosa, que continuen eixint periòdicament al carrer per a protestar pels problemes d’inseguretat del barri associats al conflictiu grup de les Casetes Rosa, punt negre de venda de droga, delinqüència i infravivenda, veuen amb un cert escepticisme l’arribada de turistes al barri. “Ens agradaria que es feren vivendes perquè la gent jove no haja d’anar-se’n fora a viure”, explica Mercedes Falcó.

Amb les platges del sud de València blindades (amb l’excepció de l’Hotel Sidi) contra la rajola per la figura del Parc Natural de la Devesa, la façana marítima nord de la capital valenciana s’ha convertit en una zona molt valorada pels inversors. Eixe apetit pel litoral valencià, animat en bona part per les millores urbanístiques en barris singulars com el del Cabanyal i ara la Malva-rosa, juntament amb el desbloqueig de plans urbanístics com el Grau i Moreres, ha quedat en evidència en fòrums com la “Trobada immobiliària 2024. Claus i perspectives”, a on, tal com va informar Levante-EMV, alguns inversors es van mostrar sorpresos del valor desaprofitat de les platges del nord de la capital.

Figuració de l’hotel de 4 estreles que es construïx al principi de l’avinguda de la Malva-rosa / RLV

La veritat és que en la façana marítima, en la primera línia de barris com el Cabanyal, el nou pla urbanístic veta els usos hotelers, i això que els promotors hotelers van al·legar per a aconseguir requalificar solars per a fer hotels “gitats”, de volumetria baixa segons la singularitat del front marítim valencià. En el passeig de Neptú sí que hi ha noves infraestructures hoteleres a la vista. Un inversor valencià ha fet seua la propietat de diversos locals d’antigues arrosseries que preveu transformar en un nou hotel de cinc estreles.

Interior dels barris

Este establiment, juntament amb el solar d’ús terciari previst a Eugenia Viñes, en una de les cinc noves unitats d’execució del Pla del Cabanyal, i l’edifici d’ús també terciari previst en la Marina de València, en la parcel·la situada entre l’edifici del rellotge i l’estació marítima (ara espai de treball d’empreses tecnològiques), són els únics hotels en primera línia previstos.

Els promotors hotelers han hagut d’anar-se’n cap a l’interior dels barris del front marítim per a impulsar els seus projectes. La Malva-rosa, que en breu estrenarà els seus primers hotels, n’és un exemple.

Suscríbete para seguir leyendo