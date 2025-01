Mazón desatén Vox i portarà els pressupostos a les Corts sense negociar-los amb el seu exsoci

Comença el període decisiu perquè la Generalitat dispose de nous pressupostos per a 2025 després de prorrogar-se els de 2024. Gener ha quedat marcat com el mes clau tant per a la presentació dels comptes com per a la seua negociació amb els grups parlamentaris, tal com ho va assenyalar en l’última roda de premsa de l’any la vicepresidenta i portaveu del Consell, Susana Camarero, i van confirmar fonts del Grup Parlamentari del PPCV en les Corts, que hauran de pilotar les converses en la cambra autonòmica.

Així, segons expressen fonts dels populars valencians, el Consell presentarà primer el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2025 davant de les Corts i després obrirà la ronda de contactes amb l’oposició a la recerca dels suports necessaris per a tirar-los avant. Pot semblar el procés lògic, el que habitualment se seguix, però la cronologia prevista pel Govern de Carlos Mazón ignora un dels requisits fixats per Vox, que va exigir negociar per endavant els comptes amb l’executiu autonòmic.

“Això va ser abans de la DANA”, assenyalen des de la cúpula del PP a la Comunitat Valenciana, que minimitzen ara eixa condició imposada pels voxistes a inicis d’octubre. En este sentit, entenen que l’escenari ha canviat després de la catastròfica riuada, que fa més necessària l’aprovació d’uns nous comptes per a atendre la recuperació de les zones danyades i el desplegament d’ajudes als afectats per a no dependre d’ampliacions de crèdit de transferències que arriben des de l’Estat.

No obstant això, fonts de Vox a la Comunitat Valenciana asseguren que la seua postura continua inalterable malgrat la nova conjuntura: “Vox va posar unes condicions i les manté”, indiquen en referència a l’exigència de negociar “un esborrany i no un projecte de llei” que va verbalitzar en octubre el síndic voxista, José María Llanos. La reclamació de tindre veu en l’elaboració dels comptes se suma a l’altre gran cavall de batalla del partit de Santiago Abascal, la immigració.

Com fa 35 anys

Cal recordar que Vox manté suspeses des de desembre les negociacions pressupostàries en totes les autonomies del PP a on els populars necessiten els seus vots, com a la Comunitat Valenciana. Un fet que ha abocat els sis governs autonòmics en esta conjuntura a iniciar l’any amb els comptes de 2024 prorrogats, inclosa la Generalitat, una cosa que no ocorria en terres valencianes des de 1989, amb Joan Lerma al capdavant del Consell, quan es van aprovar els comptes amb quasi mig any de retard.

La vicepresidenta Camarero i el conseller Martínez Mus, en una roda de premsa després del Consell / Kai Försterling/EFE

Malgrat l’ultimàtum llançat des de Madrid, els voxistes continuen sent l’únic aliat viable en les Corts per al PP, que amb 40 diputats necessita el suport d’almenys un dels grups de l’oposició per a tirar avant uns nous pressupostos. Màximament en la situació política actual, en la qual la gestió de la DANA i el paper del president durant l’emergència han fet més evident si cap la distància entre blocs ideològics.

Retrets de l’esquerra

Amb tot, els populars són optimistes de cara a eixa ronda de negociacions amb l’oposició, que el mateix Mazón va anunciar que tindrà lloc després del període vacacional, i diuen no tancar-se només al suport de Vox. “No m’imagine a cap partit votant en contra dels pressupostos de la reconstrucció”, remarca un alt càrrec del PPCV en un intent d’elevar la pressió sobre l’esquerra.

En qualsevol cas, de moment ningú ha telefonat a ningú per a obrir el diàleg, segons confirmen els quatre grups de les Corts. La líder del PSPV, Diana Morant, va retraure la setmana passada a Mazón que no haja despenjat encara el telèfon a la recerca de suports als seus comptes, si bé va mantindre la porta oberta a poder votar a favor si el projecte de pressupostos “complix amb les necessitats dels afectats”.

També Compromís, que ha plantat Mazón en les anteriors rondes amb els portaveus dels grups, ha qüestionat l’actitud del president per a aprovar els comptes. La síndica adjunta dels valencianistes, Isaura Navarro, va criticar fa escassos dies que el Govern valencià siga “incapaç de presentar els comptes”, un pas que va considerar necessari per a poder negociar amb el Consell.

