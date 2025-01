Protegir la fauna autòctona, principal objectiu per a netejar el llac de les Barraques de Catarroja

L’Ajuntament de Catarroja ha començat els treballs de neteja del llac situat en el parc de les Barraques. Es tracta d’una llacuna, alimentada de manera natural per un pou, que també s’ha vist contaminada pel llot que va arrossegar el desbordament del barranc el passat 29 d’octubre.

El problema radica en la fauna autòctona que habita en esta, com ara ànecs, tortugues i peixos.

Per això, per a dur a terme els treballs de neteja, l’Ajuntament de Catarroja ha comptat amb la col·laboració del Parc Natural de l’Albufera, que s’ha compromés a treballar conjuntament amb la contracta municipal, amb l’UME i amb l’Exèrcit de Terra per a extraure el llot, sense danyar estes espècies. Segons explica l’alcaldessa, Lorena Silvent, s’anirà netejant per zones en diferents fases: “Com el llac compta amb diverses profunditats, es traslladarà els ànecs i les tortugues, que poden sobreviure un temps fora de l’aigua, a altres zones en les quals no s’estiga treballant en eixe moment”.

Lorena Silvent, juntament amb l’UME i l’Exèrcit de Terra, supervisa la zona en què cal actuar / A. C.

La dificultat més gran la plantegen les carpes, algunes d’estes de grans dimensions. “Ací, els tècnics del parc natural estan estudiant l’opció de portar grans bidons plens d’aigua o crear una espècie d’aquaris on poder deixar-les durant l’extracció de llot”, explica.

A més del llac, també han supervisat les tasques en la zona del carrer Pelayo, que mantenen el túnel tancat. “És important no oblidar el nostre entorn natural, tan afectat com la resta de zones, i que necessita també un treball constant”, assenyala l’alcaldessa.

Projecte de rehabilitació

El Parc de les Barraques, amb el seu llac, és un dels llocs més emblemàtics de Catarroja. Precisament en 2022, l’Ajuntament de Catarroja va licitar el projecte de la remodelació integral d’esta zona verda per 547.162 euros. Entre els treballs s’incloïa reparar les zones danyades i dragar el fons del llac, així com la construcció d’una passarel·la per a poder creuar-lo.

Zona que seguix molt afectada a Catarroja / A. C.

“Calen més mitjans”

L’alcaldessa de Catarroja ha aprofitat també per a reivindicar més mitjans a Generalitat i Diputació. “Dos mesos després continuem amb garatges plens de llot, campes de cotxes en el nucli urbà, carrers sense il·luminació, fang i pols als carrers, persones amb mobilitat reduïda sense poder fer vida amb normalitat i milers de famílies amb problemes per a resoldre una cosa tan essencial com és la vivenda. Vore el nostre municipi així i sentir els nostres veïns i veïnes és desolador. Necessitem més suport, més inversió, més operatius i més solucions, i no ens cansarem de reivindicar-ho cada dia que passe fins que Catarroja torne a ser el nostre poble”, assenyala Lorena Silvent.

Suscríbete para seguir leyendo