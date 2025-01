Queda un regal pendent a Orriols

Guanyar sempre serà un regal. No només en el futbol, sinó en general. Tres punts serà el desig etern dels aficionats al futbol en dates nadalenques, període en què els propòsits sorgixen com a mètode d’inicialització i progressió. Els dies festius van arribar a la fi amb l’aterratge dels Reis Mags, però els llevantinistes es resistixen a abandonar-les sense abans rebre el regal que desitgen des de fa algunes setmanes: tres punts contra el Tenerife, que servisquen per a liquidar la ratxa negativa de resultats i que valguen per a afrontar la segona volta amb energia, optimisme i des d’una posició privilegiada en la classificació. Ja que, en cas de victòria, saltaran a la quinta plaça. Un lloc en el qual, com a mínim, vol acabar un curs que aspira a ser il·lusionant.

Les piles s’han carregat durant les vacacions i després de més d’una setmana entrenant. A l’equip de Julián Calero li ha vingut bé detindre la voràgine competitiva per a agafar aire i reprendre totes les seues il·lusions al mateix temps que han netejat el cap. Van ser jornades frenètiques després de la DANA, en què la plantilla va baixar el seu rendiment i va registrar pitjors resultats que abans del temporal. No obstant això, ningú s’ha desviat del camí. Tots van a una. “Abans d’anar-nos-en de vacacions, els vaig dir que es prepararen perquè venien bones corbes que calia afrontar amb força. Si fem les coses bé, ens espera una segona volta en la qual podrem barallar pels màxims reptes possibles. Eixa és la il·lusió que hem de tindre. Tornem amb molta força i amb la intenció que el meu missatge siga creïble i no caduque. Vaig amb tot amb els meus jugadors”, va dir Julián Calero en roda de premsa.

Ángel Algobia, lesionat muscularment en el soli de la cama esquerra, i Vicente Iborra, en el tram final de la seua recuperació després d’una molèstia isquiotibial a la cama esquerra, seran les baixes de cara a un partit en el qual seguirà sense participar Fabrício. El ‘12’ continua al Brasil esperant que Llevant i Esporte Clube Vitória arriben a un acord per a ser traspassat al club carioca, alhora que Calero va reconéixer davant dels mitjans que ja no compta amb els seus servicis.

Sí que viatjaran Alcañiz i Álex Primo a unes illes a on les aigües baixen molt regirades. A dotze punts de la salvació, i amb només dos victòries en el seu caseller, el Tenerife va canviar el seu rumb en la banqueta per segona vegada enguany després de cessar Pepe Mel i donar-li les claus del miracle a un Álvaro Cervera que ja va fer provatures en la Copa del Rei contra Osasuna.

No obstant això, l’absoluta prioritat del valencià és construir diferents automatismes competitius en la seua plantilla i no desistir malgrat la dificultat, amb el focus de l’esperança depositat en els dos pròxims enfrontaments de lliga. “Si som capaços de guanyar eixos dos partits, o guanyar-ne algun i no perdre’n cap, veuríem la situació d’una altra manera; no seria assequible, però sí possible”, va dir en roda de premsa, a més de definir el Llevant com “el millor contraatac de Segona”. Raó no li’n falta. Als de Julián Calero els sobra capacitat, talent i recursos, independentment de la seua necessitat de reforçar la defensa. Malgrat la necessitat dels de Tenerife, no hi ha excuses per a tancar el Nadal amb el millor regal possible: tres punts amb els quals creure en l’ascens a Primera Divisió.

