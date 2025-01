Un tren mata a Alacant una jove de 24 anys després d’atropellar-la a l’altura de Sant Gabriel

Tragèdia en el barri de Sant Gabriel. Una jove de tan sols 24 anys ha mort este dilluns al pas d’un tren de rodalia a l’altura del Palmerar d’Alacant, segons van confirmar a este diari fonts de la Comissaria d’Alacant. Encara que les causes de l’accident s’investiguen, tot apunta al fet que la víctima va tindre una distracció mentres parlava amb el telèfon mòbil al costat de les vies i no va vore vindre el rodalia que, a causa de la força expansiva, la va llançar despedida i la jove es va colpejar el cap amb una pedra. La dona va morir pràcticament en l’acte a conseqüència d’un traumatisme cranioencefàlic.

Els fets van ocórrer cap a les 18:00 hores a l’altura del Palmerar d’Alacant. Al costat de les vies, en la mar, hi ha una zona freqüentada per pescadors i que ja ha causat més d’un accident. Les fonts consultades per este diari van assenyalar que la dona havia anat a acompanyar el seu marit a pescar, i, en un moment donat, es va allunyar per a anar-se’n a parlar per telèfon. Sense adonar-se, es va acostar massa a les vies, va eixir despedida a causa del vent lateral i es va colpejar el cap contra una roca amb resultats tràgics. La morta ha sigut pràcticament instantània a causa d’un traumatisme cranioencefàlic, segons van apuntar fonts pròximes al cas. Es tracta d’una zona que no està habilitada per al pas, segons van precisar altres fonts policials. Encara que les circumstàncies exactes de l’accident s’estan investigant, de moment, tot apunta al fet que es va tractar d’una mort accidental.

Fins a la zona es van desplaçar efectius tant de la Policia Nacional com de la Policia Local per a investigar les causes del sinistre. Un carril de l’avinguda d’Elx romania tallat, mentres els investigadors inspeccionaven la zona de l’accident i prenien declaració a les persones que es trobaven en la platja en eixos moments. A eixes hores, el sol començava a ocultar-se i la llum era escassa. El dispositiu va obligar a tallar part d’un carril de l’avinguda d’Elx en direcció cap a Alacant, mentres els equips policials treballaven en la zona.

Efectius de la Policia Local s’encarregaven de regular el trànsit que ja començava a ser intens. Així mateix, en les proximitats, un altre tren romania detingut en el baixador de Sant Gabriel, a l’espera que les vies es buidaren i els efectius policials acabaren en la zona. El forense es va desplaçar al lloc de l’accident cap a les 19:00 hores, i, mitja hora més tard, la comissió judicial procedia a l’alçament del cadàver.

Encara que la retirada de les vies de primera línia de la costa és una realitat i el Ministeri de Transports ha anunciat que treballa en l’execució de la variant de Torrellano, el succés ha causat indignació entre els veïns. “Fets com este són un dels motius pel qual estes vies han d’estar fora de la franja litoral”, va assegurar a este diari la portaveu de la Plataforma Variant de Torrellano, Paz Sotodosos, que va afegir que per eixe motiu “vam iniciar la nostra lluita. La ciutadania vol gaudir de les seues costes. Esta via és del segle XIX i estem en el segle XXI”. Al seu juí, esta última mort “es podia haver evitat fa vint anys, amb l’execució de la variant de Torrellano”, tal com estava previst. En este cas, va recordar que, en cas d’haver-se executat este conveni, allí hi hauria ara una via verda. En este sentit, va recordar que és un dret constitucional l’accés de la ciutadania a les seues costes.

Un carril de l’avinguda d’Elx en direcció a Alacant ha estat tallat mentres es duia a terme l’alçament del cadàver / Pilar Cortés

Deu morts en dos dècades

El tram en el qual va ocórrer el succés és un punt crític que s’ha cobrat la vida de nou persones en els últims 20 anys, amb la qual cosa este últim succés eleva a deu el nombre de víctimes mortals durant este període. Una tanca impedix l’accés a les vies, però en diverses ocasions ha aparegut amb desperfectes en el filferro que l’han deixada oberta al pas. Al llarg dels últims anys, els veïns han protagonitzat nombroses manifestacions i han arreplegat firmes reclamant la desaparició de les vies enfront d’este tram de la façana litoral d’Alacant.

Fa menys d’un mes, el Ministeri de Transports confirmava que seguiria avant amb el projecte de la variant de Torrellano per l’interior, tal com es va comprometre amb els veïns, i que impulsaria els treballs per a posar en servici tot el tram entre l’aeroport i l’estació Alacant Terminal, al mateix temps que les actuacions per a desmantellar la via ferroviària costanera entre Sant Gabriel i Aguamarga.

