La comissió de la DANA de València cita el president de la CHX després de l’absència de la tècnica citada ahir

La comissió no permanent d’estudi i recuperació de les zones afectades per la DANA en la ciutat de València ha acordat, en la sessió de la vesprada d’ahir dimarts, citar a declarar el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, després d’haver excusat la seua presència una alta funcionària d’este organisme que havia sigut citada per la comissió i que havia d’haver comparegut en la sessió de la comissió d’ahir.

Per a la comissió, la presència dels responsables de la Confederació Hidrogràfica és fonamental per a conéixer per què no es va advertir del risc hidrològic pel desbordament del barranc del Poio. “És necessària la seua presència per a conéixer tant si es van fer les obres necessàries que hagueren mitigat els efectes de la DANA, però sobretot quins són els plans que es posaran en marxa per a la reconstrucció i recuperació de la zona, així com les actuacions previstes per la CHX en el futur per a evitar episodis com els que s’han viscut”. La comissió cita Miguel Polo a la sessió que se celebrarà el pròxim 20 de gener.

Importants mesures proposades

Ahir, en la sessió de la comissió, els experts i tècnics que van comparéixer van aportar importants mesures que ajudaran a millorar i mitigar situacions com la que va viure’s en la passada DANA. Entre estes hi ha la instal·lació de sistemes d’avisos sonors a la població connectats amb la sala del Centre Integral de Seguretat i Emergències (CISE) o disposar d’infraestructures de seguiment mitjançant càmeres en temps real.

La comissió d’estudi i recuperació de la DANA prosseguirà els dies 13 i 20 de gener, amb la compareixença, entre d’altres, del comissari en cap de la Policia Local, José Vicente Herrera; del president del Cermi, Luis Vañó; de Francisco Potenciano, gerent de l’Emtre, o de José Ángel Nuñez, d’AEMET. També compareixeran experts de les universitats valencianes que aportaran propostes per a la recuperació i la prevenció.

