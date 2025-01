El Consell rebutja donar el registre de telefonades de Mazón del dia de la DANA

L’agenda i les comunicacions del president de la Generalitat, Carlos Mazón, durant les hores crítiques de la DANA del 29 d’octubre seguixen envoltades de misteri. I sembla que va per a llarg. El secretari autonòmic de Transparència, Santiago Lumbreras, ha rebutjat la petició d’informació del PSPV, que va reclamar “còpia íntegra de totes les comunicacions” del president durant les hores crítiques del dia D.

En concret, el Grup Socialista en les Corts va demanar formalment conéixer les seues comunicacions des de les 7 i mitja del matí, quan l’Aemet decreta l’avís roig, i les 20 hores, abans que es llançara l’avís Es Alert als telèfons mòbils, ja amb Mazón incorporat a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi).

Petició rebutjada

La resposta del Palau, a la qual ha tingut accés este diari, està datada el 19 de desembre i al·lega la “impossibilitat” de la informació sol·licitada. Per què? Perquè va haver-hi moltes comunicacions que no van poder registrar-se, és a dir, “per canals no susceptibles de reproducció”, incloent-hi “converses presencials, telefòniques i telemàtiques, emissions en mitjans de comunicació social, etc.”.

Des que va transcendir que el president va passar diverses hores en un dinar el dia de la DANA, i que no es va incorporar a la reunió del Cecopi fins a passades les set de la vesprada (la reunió va començar a les 5, ja amb poblacions inundades), la seua activitat d’eixe dia s’ha convertit en un dels centres de la polèmica. I la informació que està arribant és a comptagotes.

Cada intent d’explicació ha generat noves polèmiques col·laterals. Ha ocorregut amb el dinar mateix, del qual també el Consell ha rebutjat mostrar la factura. La confusió entorn de les telefonades ha sigut també constant. Mazón va justificar el retard de la seua arribada al Cecopi per la densitat del trànsit. El president mateix va defendre que en cap moment va estar incomunicat ni desconnectat de l’emergència, malgrat el dinar amb Maribel Vilaplana per a oferir-li la direcció d’À Punt.

“A les 17.30 hores ja estava atenent telefonades de la consellera, del president de la Diputació. Fins que vaig arribar al Cecopi, vaig estar parlant amb l’alcalde mateix de Cullera”, assenyalava Mazón a mitjan novembre, com a exemple que sí que va tindre coneixement de la realitat dels municipis.

L’alcalde de Cullera, en la desembocadura del riu Xúquer, va corroborar que, en efecte, el cap del Consell li va telefonar, a través de l’aplicació WhatsApp, a les 18:28 hores de la vesprada, però va relatar una conversa estranya en la qual no li va preguntar per la DANA.

Polèmica amb les telefonades

També va haver-hi polèmica amb les telefonades amb el president provincial i la llavors consellera de Justícia, Salomé Pradas, al capdavant de l’emergència a l’Eliana. Vicent Mompó no va poder acreditar les telefonades amb Mazón perquè no apareixien en la seua factura telefònica. Va recordar més tard que es van fer des del telèfon de Pradas. Mazón va precisar que van parlar a través de WhatsApp.

Des de la Diputació, en efecte, van confirmar llavors que, a les 17:46 hores, Mazón li telefona, sense resposta. Mompó li retorna la telefonada, en la qual parlen de la gravetat de la situació a Utiel (a les 15 hores s’havia declarat l’emergència nivell 2 en la comarca, amb l’UME activada) i el cap del Consell demana el telèfon de l’alcalde.

Suscríbete para seguir leyendo