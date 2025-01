De construcció ruïnosa i abandonada a oficina de vendes del PAI de 488 xalets de Llíber

L’urbanisme de la Marina Alta és camaleònic. El PAI Medina de Llíber tenia uns aires àrabs. Era el que s’estilava fa dos dècades. Es van construir urbanitzacions a Dénia o Xàbia amb xicotetes cúpules lobulades i minarets. A la Muntanya Llarga de Llíber, a on la promotora VAPF va iniciar fa 22 anys un PAI que llavors va acabar en fiasco, es va arribar a alçar algun xalet amb eixa estètica. El que estava en l’entrada a la fallida urbanització havia de funcionar com a vivenda pilot. Va quedar abandonat. Una extravagant ruïna.

Els vials oberts a la Muntanya Llarga de Llíber / A. P. F.

La constructora ha reactivat el polèmic PAI i ha canviat, clar, l’arquitectura dels 488 xalets. També ha restaurat la ruïnosa casa pilot. Ara és oficina de vendes. Allí i també en els cartells situats en el vessant de la Muntanya Llarga, vessant ara solcat de dalt a baix per vials, es llig el nou nom del PAI Medina. Ara es diu Elements EcoResidences. Així de flexible i mal·leable és l’urbanisme: dels xalets de traça àrab al reclam eco. Els xalets es venen per 930.000 i 990.000 euros i el ganxo és que són “ideals per a famílies i professionals amb consciència ecològica”.

El xalet que va estar abandonat 20 anys i que ara s’ha reconvertit en seu de vendes del nou PAI / A. P. F.

L’impacte del PAI es veu d’una hora lluny. Des dels molins de Llíber, construccions del segle XVI, s’observa la muntanya travessada pels vials. L’associació Salvem la Vall ha presentat batalla per a intentar salvar este vessant, que està en l’entrada des de Benissa a la vall de vinyes de la Vall de Pop. Els anuncis de venda dels xalets també destaquen que les seues terrasses trauen el cap al bell paisatge agrícola.

Fotograma d’un vídeo que ha realitzat la constructora per a publicitar la nova urbanització / Levante-EMV

El tràmit decisiu és el de la concessió de l’aigua (62.038 metres cúbics anuals). La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en té l’última paraula. S’ha presentat una allau d’al·legacions contra la concessió. Incidixen en el fet que el PAI de 488 xalets aboca la Vall de Pop al “col·lapse hídric i ambiental”. L’aigua és la clau. La sequera dels últims anys ha provocat salinització d’aqüífers i, fins i tot, restriccions d’aigua potable (Teulada-Moraira i Benitatxell es van quedar este estiu sense subministrament apte per al consum).

Han passat dos dècades entre el PAI Medina i Elements EcoResidences. L’urbanisme de la Marina Alta muda la pell. És camaleònic. I no té fi.

