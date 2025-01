Fins a 15 dies d’espera per a aconseguir una cita amb el metge en ple pic de grip

Aconseguir cita amb el metge de família és una missió “quasi impossible” en molts centres de salut de la Comunitat Valenciana. L’agenda dels metges està plena en molts dels ambulatoris, amb una mitjana de 15 dies d’espera, segons la consulta realitzada per Levante-EMV en més de 20 centres de salut de diferents comarques. N’hi ha fins i tot que no tenen la possibilitat de sol·licitar una consulta a través de l’aplicació GVASalut. L’espera és menor per a demanar una cita de pediatria, a on la demora no supera els cinc dies en els mateixos punts.

Desigualtat entre centres

No obstant això, hi ha diferències entre ambulatoris. Per exemple, en el de Campament de Paterna, hi ha cites per a l’endemà; o, a Enguera, per al mateix dia. En el de la plaça de Nàpols i Sicília de València ciutat, la primera data disponible és el 10 de gener, d’ací a només tres dies, igual que en el de Russafa. Però no és l’habitual. En el de Guillem de Castro, el pacient ha d’esperar fins a 13 dies (la primera visita és el dia 20); al Port de Sagunt, dos setmanes, fins al 21 de gener; a Benetússer, un dia més; i a Alzira II, un centre amb problemes de personal, com denunciava ahir CSIF, l’espera s’allarga fins al 4 de febrer, pràcticament un mes. A més, n’hi ha alguns sense possibilitat de demanar cita, com ocorre en els centres de salut de Mislata o el de Torrent II.

En este últim, l’espera és diferent en funció del metge de família assignat, com explicaven dos pacients ahir a este periòdic. Una d’elles podia obtindre una cita el dia 24 de gener, és a dir, d’ací a 17 dies; mentres que l’altra no tenia habilitada l’opció per a obtindre’n cap. “Quan a vegades m’ha passat això —relata la primera-, m’ha tocat telefonar o acudir al taulell per a aconseguir una cita abans, encara que no sempre he tingut sort”.

De moment, esta falta de cites mèdiques no s’ha traslladat als servicis d’urgències dels hospitals. Segons fonts de CSIF, l’únic amb un “cert col·lapse” és el Clínic de València, a on des de dilluns no s’estan podent produir nous ingressos en planta. Des del departament, justifiquen que és una situació habitual per eixes dates, perquè “les patologies respiratòries s’accentuen i es produïxen descompensacions en les patologies de persones majors”.

Un fenomen repetitiu en gener

La primera quinzena del mes de gener sol ser una època de repunt del nombre de pacients en els centres de salut i hospitals perquè s’alineen tres qüestions. En primer lloc, la fi de les vacacions de Nadal, dos setmanes de reiterades reunions familiars o d’amics, que propicien la transmissió dels virus respiratoris. En segon lloc, les temperatures més gèlides de principis d’any, encara que enguany es mantindran per damunt dels valors habituals fins dilluns que ve. I, finalment, el retorn a la rutina després de les festes. El personal sanitari ha alertat, reiteradament, sobre el descens de la concurrència de pacients en Urgències durant els dies festius. Esta circumstància, unida a la reducció de l’horari d’atenció en Atenció Primària durant les últimes dos setmanes, convertix el 7 de gener en el dia propici per a voler demanar cita amb el metge de capçalera.

La circumstància es produïx any rere any, igual que a l’estiu, encara que llavors és pel període de vacacions del personal sanitari. La subdirectora general de Prevenció i Formació de la Salut, Mara Garcés, estimava per a principis del mes de gener el pic d’incidència de la grip, la covid i el virus sincicial. “La corba es dispara a partir de la setmana 50 de l’any, fins a registrar el seu punt àlgid en gener”, explicava a Levante-EMV fa un parell de setmanes.

En eixa data, la incidència va pujar 188,3 punts, fins als 962,1, encara que l’actual se situa en 877,3, amb els casos més greus a l’alça. La pròxima actualització de l’informe Sivira, prevista per a este dimecres, determinarà si s’ha superat el pic o les festes porten un nou repunt.

Suscríbete para seguir leyendo