Les pluges pal·lien la sequera en la zona DANA, però no a Castelló i la Marina Baixa

Les reserves de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) seguixen a l’alça després d’augmentar en 4,5 hectòmetres cúbics (hm³) esta última setmana. Després dels primers set dies de 2025, els embassaments de la CHX estan a més de la mitat de la seua capacitat, amb 1.425 hm³ emmagatzemats. Este volum d’aigua és el quart més gran deu anys i supera respectivament la reserva mitjana dels últims 20 i 30 anys en 217 i en 359 hm³.

En estes 14 setmanes que portem de l’actual any hidrològic 2024-2025, que va començar l’1 d’octubre, els embassaments han guanyat prop de 259 hectòmetres, la gran majoria dels quals, més de 209, a conseqüència de les precipitacions extremes de la DANA del passat 29 d’octubre, que va provocar les devastadores inundacions en 79 municipis de la província de València i que va causar 224 morts i tres desapareguts, a més de més de 22.000 milions d’euros en danys.

Marta Rojo

La Marina Baixa, en emergència

Les precipitacions de la DANA d’octubre, i les que es van produir 15 dies després en una altra DANA de menys intensitat, van deixar la tardor més plujosa en 35 anys a la Comunitat Valenciana. No obstant això, estes pluges intenses han pal·liat la sequera només en la zona DANA, que comprén les conques del Túria i el Xúquer, però el seu impacte a Castelló, encara que positiu, ha sigut menor, i no han tingut cap efecte a la Marina Baixa, comarca que ha entrat en situació d’emergència per escassetat greu d’aigua i que és l’únic territori gestionat per la CHX que es manté en situació de sequera prolongada.

Informe de sequera de desembre de 2024 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer / CHX

Entrades en els embassaments

En els embassaments del Xúquer, que estan a més de la mitat de la seua capacitat, segons l’informe de recursos hídrics que acaba de publicar la CHX, entre l’1 d’octubre i este 6 de gener han entrat 203 hm³, el quart major volum d’aigua dels últims 20 anys. En els pantans del Túria, que estan a un poc menys de la mitat, el volum d’aigua que ha entrat en l’actual any hidrològic, que suma 78 hm³, és el segon més alt en dos dècades. En els embassaments del sistema Millars, que freguen la mitat del seu aforament, han entrat, des de l’1 d’octubre, 47 hectòmetres i mig. Este és el tercer volum més alt en 20 anys.

No obstant això, el repartiment desigual de les precipitacions ha fet que els embassaments de la Marina Baixa, que són els d’Amadorio i Guadalest, en l’actualitat a penes acumulen 3,8 hm³, poc més d’una octava part de la seua capacitat, el volum més baix d’aigua dels últims 24 anys. Com que els embassaments d’Alacant continuen en mínims, la CHX ha activat la situació d’emergència per falta greu d’aigua a la Marina Baixa, que fins a novembre es mantenia en alerta per falta severa de recursos hídrics.

Restriccions a la baixa

Respecte a la resta de conques de la demarcació, fonts de la CHX indiquen que “si la situació continua estable i amb valors/indicadors de normalitat, algunes restriccions es reduiran o fins i tot desapareixeran en les pròximes sessions de la comissió de desembassament de primavera”. És el cas, afigen, del “sistema Túria, a on la situació ha millorat substancialment en els últims mesos i l’escenari quant a escassetat hídrica ja està en valors de normalitat”.

La tendència, prosseguixen les mateixes fonts, “també és positiva en els sistemes del nord de la demarcació, a on han millorat substancialment els indicadors d’escassetat hídrica”. Per això, els sistemes Millars-Plana de Castelló i Sènia-Maestrat han abandonat la situació d’alerta per falta severa d’aigua per a entrar en prealerta per escassetat moderada. La conca del Palància-les Valls es manté en prealerta.

Respecte a la província de Castelló, la CHX és optimista i assenyala que “en el Millars-Plana de Castelló, previsiblement s’arribarà a valors de normalitat en els pròxims mesos, i en el Palància-les Valls i Sènia-Maestrat es reduiran les restriccions i fins i tot podrien desaparéixer en alguns punts concrets”.

Esta tendència positiva de les zones del centre i del nord de la demarcació contrasten amb la tendència negativa de les zones del sud, a on, segons la CHX, “la millora ha sigut mínima i no es preveuen canvis significatius de cara a la comissió de desembassament de primavera”. L’únic canvi a positiu en les comarques alacantines és que la Marina Alta ha rebaixat l’alarma al passar de la situació d’emergència per escassetat greu a estar en alerta per falta severa d’aigua, mentres que la resta o va a pitjor, com la ja citada emergència declarada a la Marina Alta, o es manté igual, al continuar en alerta els sistemes Vinalopó-Alacantí i el Serpis, conca esta última a on l’únic embassament, el de Beniarrés, està a una sexta part de la seua capacitat.

