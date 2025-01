Mirada des de l’art a Sagunt a la crua realitat d’Ucraïna

Mostrar les realitats i els horrors que causen els conflictes bèl·lics és l’objectiu d’“Ulls de guerra”, l’exposició sobre la invasió russa a Ucraïna que es va inaugurar ahir en el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt.

La comunitat d’artistes contemporanis Locura de Verduras és la promotora d’esta mostra composta per 27 llenços, 30 fotografies i 2 obres tèxtils que pertanyen a creadors d’origen ucraïnés.

Esta exposició arriba a Sagunt després de recórrer diverses ciutats espanyoles, com Madrid, Bilbao, Ciudad Real, Múrcia i diverses localitats catalanes. Així ho ha explicat a Levante-EMV un dels responsables de Locura de Verduras, Vadym Odariuk, que assegura que la pretensió és “remoure consciències, sobretot ara que la propaganda russa és molt forta i no se sent tant en les notícies el que està passant a Ucraïna”.

A això se suma la importància d’una població conscient de la necessitat d’“estar units” i que “Europa no es quede indiferent davant d’estos conflictes, que no només afecten Ucraïna, sinó també altres punts del món com Gaza”.

L’alcalde, Darío Moreno, i els regidors Raúl Palmero i Núria Carbó van inaugurar ahir esta mostra que forma part de la programació hivernal del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt i que podrà visitar-se de dilluns a dissabte, en horari de 9 a 21 hores, fins al dissabte 1 de febrer.

Suscríbete para seguir leyendo