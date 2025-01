Set de cada cent treballadors valencians en la zona DANA continuen en ERTO

El degoteig d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major a causa de la DANA no cessa en este inici de l’exercici 2025 en diversos territoris de la Comunitat Valenciana. Tal com constaten les últimes xifres facilitades per la Generalitat i el Ministeri de Treball, quasi 30.000 empleats han entrat en un procés d’acomiadament temporal en les seues respectives empreses (durant un període mitjà de quatre mesos), situades sobretot en deu localitats: Almussafes, Riba-roja, Aldaia, Catarroja, Algemesí, València, Alfafar, Paiporta, Albal i Torrent. Els citats municipis acaparen el 50,7 % dels treballadors totals afectats pel cessament d’activitat a causa del devastador temporal del passat 29 d’octubre.

Al llarg d’estos dos mesos, set de cada cent cotitzadors a la Seguretat Social de la zona DANA estan afectats per algun ERTO, ja que sumen un total de 29.253 persones pertanyents a 2.817 empreses, un 98,5 % dels quals ja han sigut resolts per les autoritats administratives. Les localitats que més ERTO de força major acaparen després de la DANA són, per este orde, Almussafes (24,6 %), Riba-roja (8,4 %), Aldaia (6 %), Catarroja (5,4 %), Algemesí (5,1 %) i València (5 %). El primer dels municipis citats alberga la factoria de Ford España, així com una gran quantitat d’empreses de l’àmbit auxiliar de l’automòbil, la qual cosa explica eixe elevat volum d’expedients.

Més enllà de les àrees de la zona zero de la DANA, també poblacions allunyades com Peníscola, el Puig de Santa Maria, Nàquera o Xàtiva, entre d’altres de la Comunitat Valenciana, alberguen mercantils o cooperatives que han sol·licitat autorització per a tramitar un ERTO.

Sectors més castigats

El sector servicis aglutina el 79 % de les regulacions temporals d’ocupació en estos dos últims mesos, enfront del 14 % de la indústria, un 6,2 % de la construcció i el 0,5 %, de l’agricultura. Així les coses, els comerços a l’engròs i per menor, transport, activitats de restauració i recreatives, segons l’informe de la Direcció General de Treball, són els més propensos a sol·licitar suspensions temporals d’ocupació o de reducció de jornada.

Algunes empreses recuperen les instal·lacions tres setmanes després / M. Á. Montesinos

A més dels ERTO certificats per la Conselleria i el Govern central, s’han presentat 48 ERO d’extinció, que afecten 294 persones. Fins ara, s’han resolt favorablement el 98,5 % dels casos, tant d’acomiadaments com de suspensions temporals d’ocupació o de jornada. La duració mitjana de la suspensió dels contractes de les empreses en esta situació a causa de la DANA se situa lleugerament per damunt dels mencionats quatre mesos (en concret, 128,4 dies de mitjana).

Estabilitat en les cooperatives

En el cas de les cooperatives —empreses de l’economia social implantades sobretot en l’àmbit agrari—, no s’han registrat nous expedients, de manera que el total ascendix a 26 i afecten 777 persones. En línies generals, “les dades corresponen als expedients estimats o en tràmit de resolució, és a dir, a treballadors que ja estan davall de la cobertura d’un ERTO o que es preveu que ho estiguen si s’aprova favorablement l’expedient”, aclarix la Direcció General de Treball. A més, una mateixa empresa pot tindre més d’un expedient registrat per afectar diferents persones o diferents centres de treball. Per este motiu, el nombre d’expedients és superior al nombre d’empreses.

Més enllà dels ERTO per causa de força major, el Govern ha autoritzat l’anomenat mecanisme RED, que, igual que els expedients de regulació temporal d’ocupació, es tracta d’una ferramenta de flexibilització per a evitar acomiadaments, en este cas en concret en Ford i els seus proveïdors. Una de les seues particularitats és que s’aplica per a un sector concret i s’activa a través del Consell de Ministres. Des de la reforma laboral, forma part del conjunt de lleis laborals espanyoles.

