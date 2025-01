Arrestat a València per estafar 2.700.000 euros utilitzant 55 identitats falses

Fins a 55 identitats falses va arribar a usar un estafador arrestat a València per a aconseguir acumular amb els seus enganys un total de 2.700.000 euros. El ciberdelinqüent, que ja ha ingressat a la presó provisional, està acusat dels delictes d’estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals per múltiples estafes a escala nacional i internacional en les seues diferents modalitats; des de l’estafa del CEO, man in the middle, lloguers vacacionals o venda de productes inexistents.

L’arrestat per la Policia Nacional, de 38 anys i origen romanés, hauria defraudat més de 2.700.000 euros durant sis anys. En el moment de la detenció també va ser detinguda la seua parella com a presumpta autora d’un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat per intentar agredir els policies.

La investigació va començar a principis de l’any 2022, quan els agents pertanyents al Grup de Ciberdelinqüència de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València van tindre coneixement d’una estafa duta a terme amb la modalitat anomenada del CEO, en què la víctima, després de rebre un correu simulant ser d’una empresa amb la qual mantenien tractes comercials, va realitzar una transferència bancària a un compte fraudulent, el qual s’havia obert amb documentació falsa i que suposadament pertanyia a esta empresa.

Després de les primeres gestions per a esbrinar la veritable identitat de la persona que hauria obert el compte, els agents van comprovar que esta mai hauria residit en l’adreça de València que va aportar per a obrir-lo, així com que realitzava els reintegraments de diners obtinguts en diferents caixers de bancs situats en la capital del Túria i localitats pròximes.

Continuant amb les perquisicions, i paral·lelament a la investigació, els agents van començar a rebre sol·licituds de col·laboració de dependències policials d’altres regions d’Espanya per a localitzar una persona que, utilitzant identitats falses, cometia estafes des de València.

Després d’analitzar tota la informació de la qual disposaven, els agents van comprovar com els comptes bancaris havien sigut oberts presencialment en sucursals bancàries de València i localitats limítrofes, i que els reintegraments de diners es realitzaven sempre en caixers de la capital del Túria i la seua província, de la mateixa manera que els domicilis facilitats per a rebre les targetes bancàries i la distinta documentació també se situaven en esta ciutat, a més de ser la mateixa persona la que apareixia en la fotografia dels diferents documents d’identitat pertanyents a diversos països.

364 comptes oberts amb 55 identitats falses

A mesura que avançava la investigació, els agents van comprovar com esta persona hauria estat actuant a Espanya almenys des de l’any 2018, temps durant el qual hauria comés múltiples estafes a escala nacional i internacional en les seues diferents modalitats. S’han localitzat 364 comptes bancaris oberts amb 55 identitats falses de Dinamarca, República Txeca, Eslovàquia i Eslovènia corresponents a un mateix home, el qual hauria estafat fins a la data més de 2.700.000 milions d’euros.

A principis del mes de febrer de 2024, els investigadors van identificar el sospitós, però la seua localització va resultar infructuosa, ja que este canviava periòdicament de domicili, i finalment van aconseguir situar-lo en un domicili a on, pel que sembla, residia la seua parella el mes de maig.

Després d’una àrdua labor d’investigació de diversos anys i nombrosos dispositius de vigilàncies, els agents van detindre l’home quan es disposava a eixir del domicili a on tenia llogada una habitació juntament amb la seua parella. A més, es va practicar un registre en esta, a on es van intervindre cinc telèfons mòbils, quatre passaports de Polònia, Eslovàquia, República Txeca i Dinamarca, quatre certificats de ciutadà de la Unió Europea i dos cartes d’identitat romaneses amb noms diferents.

L’arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial i ha ingressat a la presó. Així mateix, la Policia està donant compte de la detenció a nombrosos jutjats de tot Espanya que seguixen procediments relacionats amb identitats falses utilitzades pel detingut, així com a les seccions de Cooperació Internacional de diferents fiscalies provincials per nombroses ordes europees d’investigació sol·licitades des de diversos països europeus.

