Bernabé demana al Consell planificar la desescalada de l’emergència

La desescalada, terme que es va popularitzar durant la primavera de 2020 després de la primera onada de la covid, torna a l’actualitat política. Esta vegada, amb la DANA i l’emergència que es viu en els municipis afectats. Va obrir la veda dimecres, després del ple del Consell, el vicepresident i conseller per a la Recuperació Econòmica, Francisco Gan Pampols, i este dijous la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha reclamat “planificació” després d’apuntar les diferents informacions que han donat Pampols i el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, en el Cecopi.

La representant de l’executiu central a la Comunitat Valenciana ha criticat que haja tornat a sentir parlar d’una “desescalada” a través dels mitjans de comunicació, en referència a les declaracions de Gan Pampols el dia anterior, i que, tanmateix, no s’haja parlat d’això en el Cecopi, l’òrgan des del qual ha recordat que es “coordina l’emergència”. “Hi ha dos espais”, ha criticat Bernabé, que ha assenyalat que un és “el Cecopi” i un altre les declaracions als mitjans, pels quals, ha dit, s’estan assabentant d’algunes novetats.

La seua intervenció va referida a la compareixença de Gan Pampols el dia anterior després del ple del Consell, en la qual va detallar que la desescalada podria començar en alguns municipis la setmana que ve, sempre que no hi haja imprevistos, i que es produirà “progressivament, no en tots els llocs alhora”, per a “avançar” en el procés de recuperació després de les inundacions de fa dos mesos. Esta informació que va donar dimecres en roda de premsa és la que, segons ha traslladat este dijous Bernabé, no tenia el Cecopi.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé / Levante-EMV

La dirigent socialista ha assegurat que fa “mes i mig” que está demanant planificació per a la gestió de l’emergència i les fases que hagen de donar-se i ha expressat que, després de les paraules de Gan Pampols, ha posat damunt de la taula de l’òrgan de coordinació de l’emergència esta desescalada, de la qual Valderrama ha indicat que s’està “treballant en això”, però que desconeixia “exactament” les declaracions del vicepresident.

Reconstrucció i emergència van de bracet

A part d’eixa diferència de criteris entre Valderrama i Gan Pampols, en la qual ha incidit Bernabé, la delegada del Govern ha negat que la reconstrucció siga una fase distinta de la gestió de la catàstrofe, ja que, en la seua opinió, les dos van “lligades, no una darrere de l’altra”. Les seues paraules són una resposta al vicepresident segon del Consell, que havia classificat en tres fases la forma d’actuació, primer amb l’emergència i, posteriorment, amb la reconstrucció. “El Govern d’Espanya està treballant en la reconstrucció des del primer dia”, ha assenyalat Bernabé.

En este sentit, ha reivindicat que els efectius del Govern central, entre els quals es troben els militars o membres de l’UME, continuaran en les zones danyades per la DANA mentres “faça falta”. “La nostra intenció és que mentres hi haja tasca i necessitat que els efectius del Govern estiguen en el territori, ací estarem”, ha assenyalat Bernabé, que ha aprofitat per a reivindicar que s’han abonat 1.230 milions d’euros en ajudes directes des de l’Estat.

Però no totes les mencions de Bernabé a les declaracions de Gan Pampols el dia anterior han sigut per a retraure alguna cosa. O no exactament. La dirigent socialista ha pres les seues paraules per a donar-li la raó en el fet que l’emergència té “un comandament únic”, que és la “Generalitat”, i, en este cas, el conseller d’Emergències. “M’alegre que hi haja algú en la Generalitat que se sàpia les lleis”, ha indicat Bernabé, que ha recordat que este repartiment de rols sempre ha sigut així, però fins ara “no l’havíem escoltat” de part del Consell.

Suscríbete para seguir leyendo