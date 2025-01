Feijóo i Mazón fan pinya i passen a l’atac contra el Govern

El PP nacional i el Consell de Carlos Mazón han volgut deixar arrere les tibantors mantingudes després de la DANA i han passat a l’ofensiva contra el Govern central, a qui, a més de tornar a acusar-lo de la seua falta de suport a la Generalitat durant l’emergència, han criticat per les seues mesures de suport als afectats per la riuada i l’absència sobre el territori de Pedro Sánchez.

Un dia després de visitar de manera quasi clandestina i sense el president de la Generalitat, Carlos Mazón, alguns dels municipis afectats per la DANA del passat 29 d’octubre, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantingut este dijous una trobada de treball amb el cap del Consell, alts càrrecs del PP valencià i alcaldes de la província, en què el líder nacional dels populars ha oferit el múscul del seu grup en el Congrés per a impulsar un nou paquet amb mesures fiscals i econòmiques per a pal·liar els danys de la riuada. Ni Feijóo ni Mazón han acceptat preguntes dels mitjans, que han seguit les seues intervencions a través d’una pantalla situada en una sala adjunta.

El líder nacional del PP ha elogiat Mazón, un polític que “dona la cara” i de qui ha destacat la seua “valentia” per lligar el seu futur polític a la reconstrucció de València, un punt en el qual hui ha tornat a incidir el president. Feijóo ha contraposat eixa actitud amb la d’un Sánchez que “fa de la resistència el seu mode de vida” i a qui ha retret la seua falta d’empatia amb els afectats.

L’executiu central ha sigut el blanc de totes les crítiques, tant pel seu paper el dia D com, sobretot, per la seua labor durant la recuperació. Mazón i Feijóo han airejat les xifres de les ajudes desplegades fins al moment com a principal argument. Segons les seues dades, el Govern ha abonat un 7 % de les seues ajudes directes, mentres que la Generalitat ha aportat més del 50 %.

Suscríbete para seguir leyendo