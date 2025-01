El Govern accelera per a crear un bitllet únic de tren i bus per a tot Espanya en 2026

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible posarà en marxa un bitllet únic per a tot el transport públic en tot el país. Així ho ha anunciat el ministre Óscar Puente en unes jornades organitzades pel New Economy Forum: “Vivim una transició que ens ha de conduir a implantar en 2026 un bitllet únic a Espanya, cosa que ja té Alemanya”.

El titular de la cartera de Transports ha explicat que, durant la primera mitat de 2025, es mantindran “una part” de les bonificacions al transport posades en marxa en 2022 i 2023 per a pal·liar els efectes de la inflació, i en la segona part de l’any s’aniran reduint gradualment per a posar en marxa, durant el pròxim exercici, este bitllet únic, que funcionarà amb recursos del Govern, però també de les comunitats autònomes.

Este bitllet únic, encara en una fase embrionària, serà una targeta única de transport de tren i autobús per a tot el territori. “És una cosa que té Alemanya, que té els seus avantatges i desavantatges i errors que ens permeten aprendre”, ha explicat Puente, que creu que esta mesura atorgarà més comoditat per als usuaris, a més de permetre “una millor distribució dels recursos i començar a bolcar els esforços en la qualitat del transport públic”.

Corredor mediterrani d’alta velocitat, a punt en 2028

Durant el fòrum, Óscar Puente ha destacat que, en 2028, un tren d’alta velocitat podria recórrer el trajecte entre Almeria i la frontera amb França. “Quan vam arribar al Govern en 2018, el 80 % del traçat del corredor mediterrani estava sense definir. Hui, sis anys després, tot està en execució o té els instruments tècnics per a desenrotllar l’obra”, ha afegit.

Durant l’últim any, el Ministeri de Transport va executar inversions per valor de més de 10.000 milions d’euros, la xifra més alta des de 2011, consolidant la reversió del dèficit registrat en 2016 i 2017. Més de la mitat d’este capital es va destinar al ferrocarril, 5.629 milions, i la conservació i el manteniment de carreteres van rebre 1.500 milions. En 2024, es van adjudicar obres per valor de 9.344 milions, un 23 % més que en 2023.

