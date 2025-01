L’onada de grip obliga Sanitat a recomanar la mascareta en almenys tres hospitals

Els hospitals valencians comencen a recomanar l’ús de la mascareta en les seues instal·lacions. Segons ha pogut saber Levante-EMV, la direcció d’almenys tres departaments ha enviat una circular en la qual informa el personal de la recomanació d’usar la mascareta en les seues instal·lacions, tant per als treballadors com per als pacients, sobretot per a aquells amb simptomatologia d’infecció de virus respiratoris.

Es tracta de l’Hospital General de València, la situació del qual és de saturació des de dilluns, el General d’Alacant i el de Torrevieja. Esta situació es produïx en ple pic de grip —la incidència va registrar una nova pujada en l’últim informe del Sivira— i davant de l’augment dels pacients en els servicis d’Urgències a l’espera de ser atesos.

De moment, com confirmen des del departament de Marciano Gómez, la recomanació no és generalitzada i no s’ha decidit adoptar una recomanació de manera generalitzada per als 24 hospitals públics de la Comunitat Valenciana. La decisió, per tant, depén del Servici de Medicina Preventiva de cada centre. “Ells establixen les indicacions o mesures que cal prendre en funció de la seua situació concreta”, expliquen des de la Conselleria.

L’onada de grip està traslladant la pressió als hospitals valencians, davant de la dificultat de trobar cites en Atenció Primària. Des d’UGT, Eva Plana reconeix que la situació és conseqüència d’una Atenció Primària cada vegada “més saturada i amb més llistes d’espera”. I afig: “La gent està desesperada per no poder aconseguir consulta amb el seu metge i acaba anant a Urgències”.

També creix el nombre de persones esperant per a ser ateses en Urgències, i els pacients a l’espera d’un llit s’acumulen en els passadissos. Per això, no s’hauria de descartar que diversos hospitals decreten esta recomanació en els pròxims dies. En el Clínic, per exemple, que està saturat amb esperes de fins a 77 hores per a aconseguir un llit, “la gent l’està usant perquè té cap”, explica el delegat de CSIF, José Bonilla. Allí, de moment, no han rebut una recomanació de l’ús de la mascareta des de la gerència del departament.

En 2024 es va imposar l’obligatorietat

Cal recordar que, el gener de 2024, Sanitat va implantar l’ús de la mascareta obligatòria en tots els hospitals valencians davant d’un pic de grip i covid molt més elevat que l’actual. Llavors, la incidència d’infeccions respiratòries agudes (IRA) va superar els 1.500 punts a finals de desembre i era de 1.316,7 punts per cada 100.000 habitants. En l’actualitat, esta se situa en 905,7 punts.

De fet, abans de l’inici de la temporada de grip, Sanitat va obrir la possibilitat a recuperar la mesura en cas de ser necessari. També el Ministeri de Sanitat va intentar pactar uns criteris comuns entre les 17 comunitats autònomes, per a l’adopció de mesures en cas d’incrementar-se el nombre de contagis, però l’acord finalment no va tirar avant davant del recel de les autonomies governades pel PP, que demanaven tindre una certa independència per a l’adopció de decisions.

Espais recomanats

En quins espais es recomana l’ús de la mascareta? Segons la circular enviada per l’Hospital General, a la qual ha tingut accés este periòdic, s’aconsella usar-la en “àrees sensibles” davant d’“esta situació epidemiològica” d’augment de les taxes d’infeccions per virus respiratoris, “principalment el virus respiratori sincicial (VRS) i la grip”.

Diverses persones amb mascareta en un hospital en imatge d’arxiu / ED

Estos espais són:

Les sales d’hospitalització en general.

El servici d’Urgències, incloent la sala d’espera.

L’hospital de dia polivalent.

Les consultes externes.

I altres dependències sanitàries.

