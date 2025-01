Layhoon visita les obres del Nou Mestalla

La presidenta del València, Layhoon, ha visitat este dijous al matí, al costat d’una comitiva del club i responsables de l’obra, el Nou Mestalla. Un dia abans del reinici de les obres, la presidenta del club ha volgut comprovar sobre el terreny l’estat de les instal·lacions, imatges en exclusiva de SUPER. El València va anunciar fa uns dies l’acord amb FCC Construcción perquè esta companyia constructora acabe l’edificació del Nou Mestalla, estancada des de fa més de quinze anys i que pretén reprendre a partir del divendres 10 de gener.

Les obres en el Nou Mestalla es reprenen este divendres, que és l’últim dia laborable dins del termini que li va donar l’Ajuntament de València al club quan fa mesos va concedir la llicència per a reprendre l’obres, tot i que això no vol dir que no podria haver començat abans, cosa que de moment no ha fet.

També hi ha moviment d’obrers preparant una tanca publicitària d’FCC Construcción, que s’encarregarà de dur a terme el projecte del nou estadi valencianista.

