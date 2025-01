El PSPV denuncia que Catalá encara no ha adjudicat les vivendes de Tapineria

La regidora del Grup Municipal Socialista Elisa Valía ha denunciat que l’edifici d’Aumsa situat al carrer Tapineria “continua tancat i les vivendes sense adjudicar, malgrat l’emergència residencial que patix la ciutat”. “Catalá es va trobar este edifici acabat i a punt per a entrar a viure, però ha passat més d’un any des que és alcaldessa i continua tancat”, critica la regidora socialista.

Una situació que, a més, “s’agreuja amb la DANA, perquè podrien haver-se habilitat estos pisos per a allotjar les famílies afectades per la catàstrofe que s’hagen quedat sense llar, tant dels pobles de València com dels municipis de l’àrea metropolitana”. La regidora socialista ha titlat de “fracàs” la política de vivenda de Catalá, que, ha recordat, “es va trobar un pla de vivenda en marxa i és l’única cosa que té”. Així, ha indicat que PP i Vox “no han començat ni una promoció pròpia”, mentres que l’anterior govern “va deixar construïdes 40 vivendes i prop de 380 estan en diferents fases de construcció i licitació”.

“El preu dels lloguers s’ha disparat a València”

A més, ha recordat que 2024 s’ha tancat “amb el preu dels lloguers a València disparat després de certificar-se un nou increment del 27 % en l’últim any a conseqüència de la seua negativa a aplicar la Llei de vivenda i declarar el conjunt de la ciutat zona tensionada”.

“A María José Catalá —ha afegit Valía— només li preocupa que la vivenda siga rendible per als especuladors i per als seus amics del PP”, ha afirmat, i ha recordat que el Partit Socialista ha interposat ja una denúncia davant de la Sindicatura de Greuges “perquè analitze el lliurament de diversos solars municipals a on es podien construir 400 vivendes públiques a una promotora que es quedarà més de 100 vivendes de renda lliure, però que podrien ser de lloguer assequible si les haguera construïdes l’Ajuntament”. Igualment, ha recordat que la seua formació ha denunciat també “l’estudi de viabilitat redactat per una empresa externa per a la constitució d’un dret de superfície per a la construcció, per part d’empreses privades, de 220 vivendes en quatre parcel·les de Nou Moles i la Torre que no estava avalat per funcionaris”.

