Torrent repararà d’urgència el tram del barranc del Poio més danyat després de la DANA per a estabilitzar-lo

L’Ajuntament de Torrent ha declarat l’actuació d’emergència per a la intervenció de l’estabilització i la reposició del vessant del barranc i la urbanització del carrer Barranc de l’Horteta, tram carrer Lloc Nou de la Corona (barri Xenillet) i carrer Jesús i cap a Joan XXIII, en el barranc del Poio. La inversió destinada per l’Ajuntament ascendix a un import estimat de 845.185 euros i una estimació del termini d’execució de 8 mesos.

A conseqüència del desbordament del barranc del Poio, s’han vist afectats els vials urbans de vora de barranc, amb danys de diversa índole. En algun dels casos s’ha produït un lliscament de vessant que ha afectat greument la urbanització existent i ha fet desaparéixer gran part de la seua secció viària transversal i ha deixat inaccessibles els edificis existents.

Danys del desbordament del barranc del Poio a Torrent / A.T.

Així mateix, un dels vials urbans i el vessant del barranc més afectats ha sigut el que es troba al carrer Barranc de l’Horteta entre el carrer Lloc Nou de la Corona i carrer Jesús, i cap a Joan XXIII. El lliscament de vessant que es va emportar la urbanització existent té una longitud d’aproximadament 200 metres lineals. A fi d’estabilitzar el vessant i impedir que afecte l’edificació existent, l’Ajuntament veu necessari intervindre de manera immediata per a poder dur a terme les labors de restauració i neteja dels baixos i soterranis de l’edifici. Al quedar inutilitzat el carrer, no es pot extraure dels soterranis els vehicles sinistrats per la DANA.

Danys i actuacions aprovats

Després de les inspeccions visuals realitzades pels tècnics del Servici d’Obra Civil i Infraestructures i Servicis Urbans de l’Ajuntament de Torrent en les hores posteriors a la DANA es va constatar l’existència dels danys importants en la urbanització i el vessant de barranc del carrer Barranc de l’Horteta entre Lloc Nou de la Corona i el carrer Jesús. Entre estos perjuís destaquen el lliscament de vessant del front urbà, la desaparició de la vegetació existent en la coronació del vessant i la demolició del mur de maçoneria de vora de barranc de defensa, així com de calçada completa, inclosos els servicis urbans soterrats en calçada. A més, es van detectar danys en la vorera existent i els servicis davall d’esta i en els punts d’enllumenat públic existent, així com desaparició de punts de llum.

Tècnics municipals revisen els danys del desbordament del barranc del Poio a Torrent / A.T.

Així, una vegada vistos els danys existents i descrits, el personal municipal ha constatat la necessitat d’escometre una sèrie d’actuacions d’emergència, entre les quals hi ha els treballs de reposició i estabilització de vessant de barranc, la urbanització integral del carrer afectat i la redacció del projecte d’obra, geotècnic, assajos i proves.

Més de 6,5 milions en reparacions

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha declarat que esta actuació “no només respon a la urgència de restablir les condicions de seguretat i habitabilitat en una zona especialment castigada, sinó que també reafirma el nostre compromís amb la protecció de l’entorn urbà i la recuperació d’espais vitals per al nostre municipi”. “La magnitud dels danys patits, que inclouen lliscaments de vessant, destrucció de vials i afectacions a servicis bàsics com l’enllumenat públic i les xarxes de sanejament, requerix una acció immediata i contundent”, ha afirmat l’alcaldessa.

Esta actuació d’emergència se suma a d’altres ja anunciades com les obres de reparació de l’entrada a la urbanització El Pantano, per un import de 510.000 euros; la reconstrucció del camí dels Arquets, encreuament de pas de Brusa i obra de pas dels Arquets, per un import d’1.043.625,68 euros; la rehabilitació del pont de Quatre Camins i estabilització de vessant sobre el barranc del Poio, per un import de 2.209.126,01 euros; o la rehabilitació del Pont Antic d’Alaquàs, per un import d’1.844.040,00 euros, entre altres actuacions. En total, estes actuacions comptaran amb una inversió total de més de 6,5 milions d’euros per a reparar els danys generalitzats causats pel desbordament del barranc del Poio, que van afectar infraestructures clau del municipi.

