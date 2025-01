El Consell pagarà 2.000 euros per cotxe sinistrat en la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat este divendres la mobilització de 250 milions d’euros per a compensar les persones que van perdre el seu vehicle durant la DANA. L’ajuda, que s’aprovarà en el pròxim ple i es podrà sol·licitar des del 18 de gener, serà de 250 euros per ciclomotor, 750 euros per motocicleta i 2.000 euros per cotxe o vehicle declarat sinistre total. En els vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda, la quantia ascendix a 2.500 euros. Les subvencions són per vehicle i no per persona, per la qual cosa són acumulables, i la partida pressupostària serà ampliable, segons ha avançat el cap del Consell.

Les ajudes seran a fons perdut i podran ser sol·licitades per tota persona física o autònoma que siga titular del vehicle sinistrat, que haurà d’estar assegurat. No és necessari que el sol·licitant siga resident en algun municipi afectat, sinó que el seu vehicle fora destruït per la riuada. Igualment, els beneficiaris hauran d’haver iniciat el tràmit de reclamació davant del Consorci d’Assegurances o la seua companyia privada i disposar almenys de la baixa temporal del cotxe davant de la DGT.

La partida, que ix de l’ampliació pressupostària de 700 milions concedida pel Govern a través del FLA i que, per tant, es convertirà en deute valencià, rebrà la llum verda del Consell el pròxim 14 de gener. L’endemà es publicarà en el DOGV i podrà ser sol·licitada des del 17 de gener, tant per via telemàtica com presencial, en alguna de les 17 oficines habilitades per la Generalitat en els municipis de la zona zero.

Els sol·licitants hauran de presentar el NIF del titular, la matrícula del vehicle, el número de l’expedient assignat pel Consorci o l’asseguradora, el certificat de titularitat del compte en el qual es vol rebre la transferència i una declaració responsable.

Segons ha anunciat Mazón, l’ajuda estarà “exempta de fiscalitat” i serà acumulable. És a dir, que si una persona ha perdut dos cotxes, podrà percebre la subvenció per partida doble. El cap del Consell ha assenyalat que “agrairia” que les ajudes del Govern foren “igual de clares” a l’hora d’assegurar que no comportaran càrregues fiscals per als beneficiaris.

