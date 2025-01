Ferraz ajorna el relleu de Montero com a número dos del PSOE fins després dels congressos regionals

El salt de María Jesús Montero a Andalusia força una reestructuració del nucli dur de Pedro Sánchez a Ferraz. Un debat que, segons l’entorn de la vicepresidenta i número dos del PSOE, encara no s’ha plantejat. Si bé en la cúpula de Ferraz assenyalen que, per estatuts, no seria incompatible compaginar la subsecretaria general amb el lideratge de la federació andalusa, sí que reconeixen la disfunció orgànica que suposaria.

La proposta de remodelació per a buscar un hipotètic recanvi correspon al president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, però, en qualsevol cas, la decisió final s’ajornarà fins a tancar els processos de renovació territorial en el partit. Així ho indiquen tant des del partit com fonts pròximes a Montero. Esta última, a més, vol centrar-se a tirar avant els pressupostos en el primer trimestre de l’any, cosa que coincidiria amb este termini. Els socialistes celebraran este divendres una reunió de la seua executiva, encara que en principi no es preveu abordar este debat.

Després dels congressos regionals, que culminaran el mes de març, es convocarà un comité federal en el qual es posaria sobre la taula la decisió sobre el recanvi de Montero o la proposta que presente el secretari general. Montero va ser nomenada com a número dos de Ferraz el juliol de 2022, en substitució d’Adriana Lastra. Llavors, Sánchez va aprofitar per a escometre més canvis, com el del portaveu del Congrés.

La nova executiva va ser nomenada fa menys de sis setmanes, en el congrés federal de Sevilla, però estan pendents de ratificar els càrrecs de portaveus parlamentaris. La del Senat, a més, l’ocupa l’encara secretari general del PSOE d’Andalusia, Juan Espadas, que ha fet un pas al costat per a aplanar el camí a Montero i ha deixat en l’aire les seues futures responsabilitats.

La descapitalització de Ferraz amb l’estratègia de promoció de “ministres candidats”, com el cas de Pilar Alegría, sumat a l’eixida de Teresa Ribera i l’aposta continuista en l’executiva després del congrés federal, no deixen a la vista massa perfils potencials per a suplir Montero. En el congrés federal es va promocionar la delegada del Govern a València, Pilar Bernabé, com a secretària d’Igualtat. Fet i fet, número quatre del partit, després de Montero i el secretari d’Organització, Santos Cerdán. Un altre dels perfils emergents va ser el de la regidora en l’Ajuntament de Madrid Enma López.

Del nucli dur de Sánchez en la Moncloa es manté en l’executiva el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños; el ministre de Transports, Óscar Puente, i la portaveu del Govern, Pilar Alegría, que optarà a liderar el PSOE d’Aragó. La resta de ministres amb seient en la direcció són Isabel Rodríguez (Vivenda), Elma Saiz (Inclusió i Seguretat Social) i Jordi Hereu (Indústria) com a quota del PSC.

Precedents de duplicitats

Els pocs precedents de secretaris generals amb seient en l’executiva corresponen fonamentalment a membres no nats per estar al capdavant del Consell Territorial (ara, Consell de Política Federal). Este és el cas actual de Juan Espadas, a més de per ser portaveu en el Senat, i ho va ser de l’extremeny Guillermo Fernández Vara. Marcelino Iglesias també va compatibilitzar durant poc més d’un any la secretaria general del partit a Aragó amb la secretaria d’Organització del PSOE, en l’última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En l’actual executiva també concorrerà a primàries autonòmiques Francisco Lucas, que optarà a liderar el partit a Múrcia. Amb tot, el càrrec de la subsecretaria general mai ha sigut ocupat per un líder autonòmic per l’evident disrupció que suposaria esta duplicitat. Com assenyalen els estatuts, “la subsecretaria general col·labora amb la secretaria general en totes les seues funcions, especialment pel que fa a la coordinació dels treballs de les secretaries, i la substituïx en cas d’absència”.

A on no es presagien canvis pel salt de ministres per a liderar el partit en les seues federacions d’origen és en el Govern. En la Moncloa es defén de moment la compatibilitat de càrrecs institucionals i orgànics, fins i tot en els casos de Montero i Alegría. Encara que la cartera d’Hisenda pot presentar més dubtes, sobretot en un context de negociació de la quitació parcial del deute autonòmic o del model de finançament, el paper del càrrec de portaveu del Govern tampoc té molts precedents de compatibilitzar-se amb una secretaria general.

