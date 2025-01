El jutge arxiva la denúncia de Manos Limpias per la seua falta de concreció

El Jutjat d’Instrucció 15 va comunicar ahir la seua decisió d’arxivar provisionalment les dos denúncies de Manos Limpias, presentades el 31 d’octubre per l’advocat i líder d’España 2000, José Luis Roberto, contra el director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les emergències (Avsre), la presidenta de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). En la mateixa interlocutòria també rebutja considerar el pseudosindicat Manos Limpias com a acusació popular. Almenys fins que interpose una querella (amb els fets delictius detallats) i “se satisfaça la corresponent fiança que en el seu moment puga imposar-se-li”.

De fet, més concreció és el que ve a exigir el titular del Jutjat d’Instrucció 15 als denunciants. “La denúncia que ara s’examina es formula sense que en esta es continga una atribució de fets penalment rellevants a cada un dels denunciats que permeta la seua imputació judicial, si més no provisional, i el seu plantejament, per complet genèric, aboca a una autèntica investigació o causa general”.

Una pràctica prohibida en dret penal, com recorda el magistrat del Jutjat d’Instrucció 15. “L’objecte i la finalitat del procés penal determina sens dubte la prescripció de la inquisitio generallis, també anomenada fishing expedition, investigació o causa general”, assenyala el text. “Sens dubte, el fet objecte d’investigació, amb independència de la seua complexitat, ha d’estar delimitat. No és possible iniciar processos penals per a investigar en general una persona, un àmbit professional o empresarial sencer o un fenomen social, per atroços o lamentables que puguen semblar”.

Per tant, si en les denúncies s’apuntava als màxims responsables d’Aemet, la CHX o l’Avsre, s’ha de concretar quines conductes van poder cometre perquè se’ls imputen els “presumptes delictes d’homicidis imprudents, imprudència greu de lesions i danys per imprudència” pels 224 morts i tres desapareguts.

Aemet

De fet, en la interlocutòria, el magistrat titular del Jutjat d’Instrucció repassa les funcions i competències de cada responsable dels tres organismes denunciats. Respecte a la presidenta de l’Aemet, María José Rallo, el text assenyala que “no s’exposa en la denúncia un sol fet atribuïble a la presidenta de l’Aemet penalment reprotxable, ni s’exposa quina o quines de les seues funcions haurien sigut omeses per esta que, amb relació de causalitat, hagueren provocat la mort o lesió de cap persona o danys en els béns dels ciutadans afectats”. “Ni en la denúncia es valoren les seues funcions, ni s’indica quina o quines podia haver incomplit. En realitat, no se’n diu res, més enllà de l’obvietat que és presidenta de l’Aemet”.

CHX

“I el mateix ocorre respecte al president de la CHX”, assegura el magistrat en la interlocutòria. Després de repassar també les seues competències i atribucions, el magistrat assenyala que “no es precisa en la denúncia cap actuació penalment rellevant atribuïble al president [de la CHX] que comporte incompliment de les seues funcions i que comporte amb relació de causalitat un resultat de mort, lesions o danys en els béns”.

Avrse

Respecte al director de l’Avsre, Emilio Argüeso, en el text s’assenyala: “Este magistrat jutge desconeix per complet, llegida la denúncia, els motius pels quals el denunciat és qui és i no qualsevol altre, perquè la denúncia desconeix per complet l’organigrama de la secretària autonòmica i fins i tot de l’Avsre i no explica un sol fet atribuïble al denunciat”.

Les frases de la interlocutòria Notícia falsa del radar «La denúncia [de Manos Limpias] és extraordinàriament parca”, assenyala el text. I recrimina en els fonaments que s’aporte “una simple captura de pantalla del que sembla una mera comunicació en xarxes socials, difícilment llegible”. La interlocutòria fins i tot cita la notícia falsa del radar desbaratat. “En la denúncia es diu que un agricultor va denunciar que els radars de l’Aemet no funcionaven el 25 d’octubre, la qual cosa resulta irrellevant, perquè Aemet va donar l’alerta roja el 29 d’octubre a les 8 hores”. L’alerta “S’ignora el motiu pel qual el fet que no s’enviara un avís a la població fins a les 20.10 hores des del Cecopi puga servir de base per a imputar” Argüeso.

