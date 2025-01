L’entrada en vigor de la pujada de taxes reviva la polèmica a Sagunt

El PP de Sagunt no ha volgut deixar passar l’entrada en vigor de les pujades aprovades pel Govern municipal en diverses taxes per a tornar a criticar que “s’utilitze l’esport i la salut com una ferramenta de recaptació”, en paraules del portaveu popular, Ximo Catalán.

Esta censura se centra en l’encariment de la utilització de les piscines municipals, que fins al 31 de desembre tenia tarifes entre els 2 euros d’un ús fins als 212 de l’abonament anual familiar, una forqueta que ara va des dels 3 euros fins als 290. El regidor del PP assenyala que “estes pujades són intolerables i completament desmesurades”, teoria que reforça a l’assenyalar els increments que també s’han registrat per als menors de 18 anys, els majors de 67 i les persones amb diversitat funcional.

Ximo Catalán en un ple de Sagunt / Daniel Tortajada

Català es mostra especialment preocupat per “la indiferència del Govern socialista amb les dificultats econòmiques dels nostres veïns i veïnes. L’esport ha de ser accessible a la butxaca de qualsevol família i apujar el preu de l’esport és apujar el preu de la seua salut”.

Programa d’esport escolar

Estos canvis en l’ordenança afecten altres activitats, com la utilització de les pistes d’esports de raqueta, atletisme i cros, a més del skatepark. Una de la que més impacte tindrà és la taxa del programa de l’esport escolar, que feia anys que estava congelada en els 51 euros per curs per a les activitats en col·legi i 90 euros en instal·lacions esportives municipals, que ara s’unificaran en els 100 euros.

El portaveu del PP a Sagunt assenyala també que “estes noves pujades se sumen a les que ja s’han aprovat del fem —que passa dels 52 als 111 euros anuals—, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) o l’impost de béns immobles (IBI), que, després, han abaixat a consciència”. El popular afig que “el Govern socialista de Darío Moreno està cada vegada més lluny del poble. Apujar els impostos no és una solució per a la seua mala gestió”.

Al·legacions

De la tanda de taxes que es va actualitzar en l’últim trimestre i va entrar en vigor l’1 de gener, dos d’estes van rebre algun tipus d’al·legació, que el Govern local va desestimar en les qüestions fonamentals abans de procedir a la seua aprovació definitiva. Una va ser la del “basurazo”, contra la qual va recórrer Acció Ecologista Agró, i una altra va ser l’ordenança de les plusvàlues, que es va tractar d’esmenar des de l’entorn del PP.

En el debat plenari que va precedir la definitiva llum verda plenària, la regidora popular Sara Cañada va censurar que el text prevera l’actualització automàtica “i sense cap debat” als tipus màxims que anualment fixa l’Estat. A més de considerar “bastant greu” esta qüestió, la popular va voler deixar clar que este “no és un impost de rics”. L’alcalde, per la seua banda, va justificar les modificacions en “qüestions tècniques”, al mateix temps que va reconéixer que l’objectiu era mantindre “més o menys” la recaptació per este concepte.

Plusvàlues

En la resposta a l’al·legació, els servicis tècnics reconeixen, enfront dels arguments dels populars, que “l’establiment de la política fiscal de l’Ajuntament és una opció política vàlida sempre que la seua regulació reglamentària es duga a terme segons l’ordenament jurídic. Així, tan vàlid és jurídicament la determinació de la base imposable aplicant els coeficients màxims legals, com fer-ho aplicant uns coeficients inferiors. Es tracta d’una opció política sobre la qual no pot pronunciar-se un informe tecnicojurídic”.

