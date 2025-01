Més de 200 sol·licituds opten als 2,6 milions d’Amancio Ortega a Cheste

Cheste compta els dies per a fer efectiu el repartiment d’ajudes assignades de la Fundació Amancio Ortega. A este municipi de la Foia de Bunyol, afectat per la DANA del 29 d’octubre, li corresponen 2,6 milions d’euros que s’assignaran i ingressaran en els comptes bancaris dels beneficiats en els pròxims 15 dies. La idea era que es pogueren percebre la setmana que ve, però s’ha ampliat el termini per a sol·licitar-les perquè l’Ajuntament que dirigix José Morell (PSPV) té constància que falten propietats per peritar.

Així, si tot ix segons el que es preveu, en qüestió de dos setmanes, les persones afectades per la DANA tindran ingressada la seua part corresponent per a fer front a les reparacions dels danys causats per la riuada. En total, el consistori ha rebut més de 200 sol·licituds per diferents afeccions, i hi ha una trentena de vivendes danyades, a més de naus industrials i altres tipus d’immobles.

El que encara queda pendent en el municipi és la retirada de vehicles sinistrats. Se n’han comptabilitzat 25, i estan geolocalitzats i identificats. Tots es troben en els entorns del barranc del Poio i del Barranquet —este últim, un torrent que habitualment té xicotetes dimensions, però que, durant la DANA, va adquirir l’amplària d’un camp de futbol— i estan esperant que siguen arreplegats i traslladats a una campa o desballestador pels mitjans que la Generalitat ha disposat a esta tasca.

No obstant això, la principal preocupació en estos moments és trobar una solució residencial per a les 30 famílies que estan afectades per este fenomen meteorològic. Algunes estan reallotjades amb familiars, però, en estos moments, no hi ha vivenda pública a Cheste, per la qual cosa el consistori està buscant alternatives amb la resta d’administracions supramunicipals.

Optimisme quant a les infraestructures

En el camí de tornada a la normalitat, la reconstrucció de les connexions per carretera va segons el que es preveia. En el consistori hi ha optimisme perquè les obres de la Diputació de València en dos trams de la CV-50 avancen amb una certa rapidesa, i, encara que es continua utilitzant el pas alternatiu d’accés al municipi, almenys en l’entrada que creua el Barranquet està ja en fase de reconstrucció.

