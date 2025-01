Ontinyent ha patit dos onades de robatoris en el disseminat des d’octubre

La recent onada de robatoris en el disseminat d’Ontinyent —la segona des d’octubre— ha causat una certa inquietud en la capital de la Vall d’Albaida. El Consell Veïnal va mostrar este dimecres, 8 de gener, la seua “profunda preocupació” pels fets que han tingut lloc i va demanar una reunió amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Pablo Úbeda.

Ahir, l’Ajuntament d’Ontinyent va confirmar que ha reclamat formalment per carta a la Delegació del Govern més efectius per a la caserna de la Guàrdia Civil en la ciutat, així com una reunió “com més prompte millor per a abordar els casos recents de robatoris registrats, especialment en el disseminat”. “En la missiva, l’alcalde, Jorge Rodríguez, es dirigix a la delegada del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, per a transmetre-li la preocupació que tant l’Ajuntament d’Ontinyent com el veïnat de la nostra ciutat està tenint a causa dels robatoris dels últims mesos”, exposen.

Al seu torn, l’alcalde recorda que “ja el passat mes d’octubre es va registrar una onada de robatoris, davant de la qual se li va demanar al subdelegat del Govern més efectius de la Guàrdia Civil per a controlar els milers de casetes de camp repartides en un terme de 125,4 km²”. “Ara, davant dels nous casos, s’insistix en esta demanda, que ja es va traslladar al subdelegat en l’última junta de seguretat local, i es demana una reunió de treball amb la delegada del Govern com més prompte millor per a tractar estes qüestions”, prosseguixen.

D’altra banda, també s’ha donat resposta a les demandes dels veïns i s’ha convocat una reunió local per a dimarts que ve, 14 de gener, amb el Consell Veïnal, per a tractar la problemàtica, en la qual participaran totes les forces i cossos de seguretat presents en la ciutat, per a analitzar la situació. El regidor de Seguretat, Juan Pablo Úbeda, va explicar que “encara que les competències en matèria de seguretat són de la Policia Nacional en la ciutat i de la Guàrdia Civil en l’extraradi, la Policia Local fa esforços per col·laborar en les tasques de vigilància, augmentant la presència d’agents en el disseminat o mitjançant l’ús dels drons amb visió tèrmica i d’infrarojos. Així i tot, estem tenint un repunt de casos”, va finalitzar.

