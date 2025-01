La pujada del salari mínim a uns 1.180 euros beneficiarà 305.000 treballadors de la C. Valenciana

La pròxima pujada del salari mínim interprofessional (SMI), entorn de 50 euros mensuals, tal com recomana el comité d’experts que dona consell al Govern, amb la qual quedaria en uns 1.180 euros/mes, beneficiarà el 12,5 % dels assalariats de la Comunitat Valenciana, que són els que perceben una retribució igual o inferior a la citada quantitat. Segons es desprén de les estadístiques oficials del Ministeri de Treball i Economia Social, eixe percentatge representa uns 305.000 treballadors d’esta autonomia.

Atés el volum de població, la valenciana és la tercera regió a on més empleats perceben l’SMI, mentres que la primera i la segona són Andalusia (510.500 persones, un 20 %) i Madrid (387.300, un 15 %), respectivament. A la Comunitat Valenciana li seguix Catalunya, en quarta posició (300.100, un 12 %). La Comunitat Valenciana, segons la xifra de cotitzadors a la Seguretat Social, comptava, al tancar l’exercici de 2024, amb 2.166.000 afiliacions a este organisme estatal. La retribució mitjana dels assalariats valencians, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), se situa en 24.510,34 euros bruts anuals.

Treballadors eventuals i jóvens

Segons fonts de CCOO-PV i UGT-PV, l’augment de l’SMI ajudarà a tancar la bretxa salarial entre sexes. Del total de gent que millorarà els seus treballs a temps complet, el 57 % són dones, i el 43 %, hòmens. La incidència sobre el total de dones que treballen a temps complet és del 18,2 %, i del 10,3 % entre els hòmens.

A més, els més jóvens estaran entre els més beneficiats per la pujada dels salaris mínims. D’altra banda, la població de 16 a 24 anys que treballa a jornada completa i una quinta part de la població de 25 a 34 anys que treballa a jornada completa veuran millorades les seues nòmines. A eixa població cal sumar el 21 % dels assalariats amb contracte temporal, enfront de l’11,5 % dels contractats indefinits. I el 66 % del total de beneficiaris a temps complet són indefinits, i el 34 % restant, eventuals.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social / Europa Press

El comité d’experts que dona consell al Govern d’Espanya per a la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) ha recomanat al Ministeri de Treball que l’incremente enguany o un 3,4 % o un 4,4 %. En concret, en cas d’aplicar-se la primera opció, una pujada del 3,4 %, l’SMI se situaria en 1.172,5 euros mensuals per catorze pagues, mentres que si es decidix que l’increment siga del 4,4 %, este renda mínima rondaria els 1.184 euros. El líder d’UGT, Pepe Álvarez, ha demanat apujar l’SMI entre un 5 % i un 6 %, mentres que el secretari general de CCOO, Unai Sordo, defén una pujada similar a la dels salaris mitjans i per damunt de l’IPC. L’SMI, que actualment és de 1.134 euros al mes per catorze pagues, ha sigut també motiu de xoc entre el Ministeri de Treball de Yolanda Díaz i el Ministeri d’Economia que dirigix Carlos Cuerpo, igual que ho està sent la rebaixa de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals. La CEOE encara no s’ha pronunciat sobre l’increment de l’SMI.

Negociació col·lectiva

D’altra banda, els 229 convenis col·lectius firmats a la Comunitat Valenciana en 2024 (fins al mes de novembre, segons constata l’última estadística del Ministeri de Treball sobre negociació col·lectiva), que van afectar 92.550 empreses i 776.391 treballadors, preveuen una pujada salarial mitjana del 2,80 %, amb una jornada laboral mitjana de 1.770 hores/any. Este augment salarial és el segon més baix d’Espanya, a on l’increment de les nòmines ha sigut del 3,05 %. Només a Extremadura hi ha hagut un augment inferior: 2,78 %.

Suscríbete para seguir leyendo